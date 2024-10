Les Pionniers sont prêts!

Avec la victoire de l’année dernière en poche, l’équipe de hockey senior AA Les Pionniers CFL de Baie-Comeau entame la saison 2024-2025 avec confiance et détermination. Jean-François Landry, capitaine de l’équipe, revient sur l’état d’esprit du groupe avant les premières rencontres.

« On débute confiant avec notre victoire de l’année passée, mais on est conscient que les autres équipes sont probablement renforcées », affirme le capitaine. Cette année, un changement notable dans le calendrier promet un défi supplémentaire.

« On rencontre Sept-Îles deux fois plus souvent contrairement à l’année passée ou c’était Port-Cartier. Sept-Îles s’est améliorée cette année. Ça va être plus dur à ce niveau-là, surtout avec seulement huit matchs. Ça va être un bon test pour nous », explique-t-il.

Les Pionniers, bien qu’en pleine forme après leur victoire de 2024, savent que leur titre de champions les met directement dans la ligne de mire de leurs adversaires. « Ça va être encore plus dur cette année parce que tout le monde va vouloir gagner contre les champions », reconnaît le meneur d’hommes, conscient que les attentes sont élevées.

Objectif : défendre le titre

Alors que la pression monte, l’objectif de l’équipe reste simple et clair : défendre leur titre de champions.

« N’importe quoi d’autre que de gagner la coupe serait une déception. C’est le seul but qu’on vise », insiste Jean-François Landry.

Il reconnaît néanmoins que la compétition s’annonce rude, mais cette détermination est partagée par tout le groupe.

Un noyau solide et de nouveaux visages

Sur la glace, les supporters peuvent s’attendre à un alignement similaire à celui de la saison passée, avec le noyau de joueurs de l’année dernière toujours en place.

« Le noyau de joueurs reste le même. On a de super bons remplaçants qui viennent de se greffer à l’équipe. Je pense que les gens pourraient avoir des surprises sur de nouveaux joueurs qui vont se greffer à l’alignement », explique le numéro 88.

Parmi ces nouveaux talents, certains pourraient rapidement s’imposer. L’exemple de Robillard, qui avait débuté comme remplaçant pour finir dans l’alignement principal l’an dernier, est révélateur.

« On a plus de remplaçants de qualité que l’année passée. On a tellement de décisions difficiles à prendre qu’on ne peut pas toutes les habiller malheureusement. C’est un beau problème, mais c’est un problème quand même », souligne le capitaine.

De nouvelles collaborations

Au niveau des partenariats, la saison 2024 accueille plusieurs nouveaux commanditaires, comme Pub La Cabane, Construction Belzile & Paradis et Homme aide Manicouagan, qui viennent rejoindre les fidèles partenaires.

Une nouveauté intéressante cette année sera que les matchs à l’extérieur seront diffusés sur écran géant au Pub La Cabane de Baie-Comeau (anciennement La P’tite Grenouille), permettant ainsi aux admirateurs de suivre l’action même quand l’équipe est en déplacement. De plus, à domicile, un ou deux matchs pourraient traverser la ville et se dérouler au Centre Henri-Desjardins.

Jean-François Landry rappelle que l’équipe est toujours à la recherche de bénévoles pour diverses tâches, allant de la vente de billets à l’assistance au marketing. « Si quelqu’un veut s’impliquer, on ne fermerait pas la porte à ça pour respirer un petit peu plus », dit-il en invitant les fans à rejoindre l’aventure via la page Facebook de l’équipe.