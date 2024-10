L’usine Alcoa de Baie-Comeau récompensée pour sa sécurité

Les Grands Prix de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) récompensent l’usine Alcoa de Baie-Comeau pour une idée innovatrice.

L’aluminerie de Baie-Comeau s’est démarquée grâce à un poussoir latéral et vibrateur pour blocs de silice.

Lors de la fabrication d’une cuve, deux travailleurs placent 86 blocs de silice de 26 kg sur une paroi, s’exposant à des risques de blessures et de troubles musculosquelettiques.

Un poussoir et un vibrateur pneumatique ont été conçus pour améliorer l’ergonomie en éliminant la position accroupie et l’utilisation de la masse. Ces outils permettent de travailler debout, d’appliquer une pression et une vibration sur les blocs, réduisant l’effort physique et augmentant la productivité.

« Il s’agit d’une reconnaissance bien méritée qui souligne l’ingéniosité et l’engagement des entreprises d’ici à rendre leur milieu de travail toujours plus sécuritaire », peut-on lire dans le communiqué de la CNESST, qui a effectué la remise de ces prix le 24 octobre.

Les entreprises Transport Padlayat en Abitibi-Témiscamingue et le Cégep de Jonquière au Saguenay–Lac-Saint-Jean sont aussi lauréates.