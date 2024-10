Une nouvelle bibliothèque à Essipit

L’ouverture d’une nouvelle bibliothèque dans la communauté innue d’Essipit viendra démocratiser et simplifier l’accès à la lecture pour les membres de la communauté.

L’ouverture officielle de la bibliothèque s’est déroulée le 21 octobre au Centre Manakashun, dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques.

La directrice du secteur Patrimoine et culture pour le Conseil d’Essipit, Marie-Eve B. Théberge, présente lors de l’ouverture, est ravie des réactions de la communauté.

« Nous avons eu un achalandage constant et la réception est positive. Plusieurs membres se sont abonnés et nous avons fait d’emblée de nombreux prêts de livres, au-delà de nos attentes. Les gens sont heureux que ce service soit maintenant offert dans la communauté. Nous avons reçu beaucoup de remerciements et des félicitations. »

Des lecteurs de tous les âges étaient présents lors de cette première journée, rendue possible grâce au travail de Johanne Bouchard, agente de développement culturel d’Essipit.

Le chef de la communauté, Martin Dufour, a également félicité cette initiative culturelle. « Nous espérons que cette bibliothèque deviendra un lieu de rencontre et de partage, où chacun pourra apprendre et grandir dans le respect et la compréhension mutuelle », a-t-il partagé.

Lecture pour tous

Ce projet vise à transmettre l’amour de la lecture aux membres de la communauté, précise la directrice générale du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord, Marie-Soleil Vigneault.

« En donnant accès à un nouvel espace de découverte des livres et en proposant des activités qui encouragent et favorisent la lecture, Essipit contribue à transmettre le plaisir et le goût de lire aux enfants et leurs parents. Cette nouveauté aidera à augmenter le taux de littératie dans la région », dit-elle.

La nouvelle initiative culturelle vise aussi à enrichir l’expérience des lecteurs en proposant une programmation variée, comme l’explique Mme Théberge.

« L’offre sera diversifiée et la littérature autochtone sera mise en valeur. Nous voulons aussi organiser des activités ponctuelles et des événements thématiques en lien avec la lecture, en plus de célébrer les différentes fêtes au cours de l’année. »

La bibliothèque sera ouverte tous les lundis de 10 h 30 à midi, de 13 h à 15 h 30 et de 18 h à 21 h, jusqu’en mai 2025.