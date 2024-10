Hockey Senior AA | Les équipes plus solides que jamais

Place au troisième chapitre de la nouvelle ère de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord. La saison 2024-2025 du Circuit – Groupe CFM se met en branle pour les quatre formations ce samedi 26 octobre.

L’année des Basques ?

Les Basques – Groupe OIivier tiennent à aspirer aux grands honneurs cette saison.

La formation septilienne mise sur le même noyau de joueurs présents depuis le retour du Senior à l’automne 2022.

« On a grandi ensemble, on a vu les autres gagner (Port-Cartier — Saison 2022-2023 et Baie-Comeau — Saison 2023-2024), on veut que ce soit notre tour », assure l’attaquant Maxime Lévesque.

La troupe de l’entraîneur-chef Erick Miousse a plus de profondeur, en plus d’entamer la saison avec un duo de gardiens de premier plan en Simon Lemieux et Mason Cormier. « C’est une bonne chose de la compétition à l’interne », mentionne Maxime Lévesque, qui portait le « C » de capitaine l’an dernier.

« On a une équipe plus complète et plus compétitive », assure le leader.

Les Basques ouvriront leur saison face aux Pionniers — CFL de Baie-Comeau, samedi, à l’aréna Conrad-Parent. Les deux clubs se retrouveront à trois autres reprises.

« On les battu deux fois en saison l’an passé et on a perdu par un but en séries. Ça fait longtemps qu’il y a une rivalité entre Sept-Îles et Baie-Comeau. Je suis content que ce soit comme ça », dit-il.

Et peu importe l’adversaire en saison, « les quatre équipes sont compétitives, ça va être difficile. Il faudra se présenter tous les soirs », ajoute-t-il.

L’organisation des Basques met d’ailleurs les chances de son bord avec un préparateur physique en Marc-Antoine Vallée. Maxime Lévesque tient à en tirer profit, notamment pour éviter les blessures.

« Ça démontre le sérieux et les efforts de l’organisation pour gagner. Les petits détails, ça peut être bon. » Il constate aussi le vouloir de la part du coach en chef. « On a vu ça au camp. On a patiné ! »

L’avenir des Gaulois

Chez les Gaulois — PCR Plus de Port-Cartier, la reconstruction ne sera peut-être pas aussi dure qu’annoncé. Si l’entraîneur Michel Losier a fait savoir il y a quelques semaines que quatre joueurs ne seraient pas de retour, ce nombre a chuté de moitié.

Il n’a toutefois pas voulu dire qui parmi les Nicolas Mayrand, Jean-Frédérik Girard, Steven Craig Simard et Marc-Antoine Pouliot allaient continuer.

« Certains vont revenir. On en perd moins » s’est-il limité à dire.

L’entraîneur mentionne que son club a plus de profondeur et une meilleure équipe que l’an passé. Quelques jeunes s’ajoutent au groupe. « On a quatre, cinq jeunes, ça regarde bien. Ils vont jouer durant la saison. Il faut préparer l’avenir. »

Les Gaulois miseront toutefois sur leurs vétérans et les nouveaux de l’an passé, notamment les Raphaël Berthelot et Félix Beaulieu, pour le premier duel de la saison à Havre-Saint-Pierre.

Michel Losier confiera le filet à Alexandre Ricard pour cet affrontement. Il sera secondé par Mathieu Éloi Gagné. Rappelons que Joël Grondin sera à l’écart jusqu’à la fin novembre, début décembre, en raison d’un pied cassé. Émile Dubé est l’autre portier.

L’entraîneur espère d’ailleurs que les blessures lâcheront sa troupe. Les Port-Cartois n’ont pas été épargnés l’an passé. « Ça faisait penser à Havre-Saint-Pierre lors de la saison un. »

Les rivaux des Port-Cartois pour le match de samedi en Minganie, les Marchands de Havre-Saint-Pierre, comptent sur un nouvel entraîneur-chef. Luc Cyr et Luc Picard se sont échangé les rôles. Le premier tombe à la barre, le second devient adjoint avec Guillaume Boulay.