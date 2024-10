Le Drakkar renoue vite avec la victoire

Le Drakkar a vite renoué avec le chemin de la victoire, vendredi soir, quand il a pris la mesure des Islanders de Charlottetown par la marque de 5-2 sur la glace du Centre sportif Alcoa.

Blanchis 3-0 la veille par les Tigres de Victoriaville, les membres de l’équipage se sont bien ressaisis en offrant une prestation beaucoup plus convaincante devant les 2074 amateurs présents.

Inspiré en attaque par les membres de son premier trio, le Drakkar a sonné la charge avec une poussée de trois buts sans riposte au cours du deuxième engagement.

Première étoile de la rencontre, l’ailier droit Justin Poirier a donné le ton à la poussée offensive avec une performance d’un but et deux mentions d’aide dont le filet victorieux inscrit en avantage numérique.

Ses coéquipiers de trio, Matyas Melovsky (trois passes) et Louis-Charles Plourde (deux buts dont son 10e de la saison) ont aussi eu leur mot à dire dans ce huitième triomphe de la campagne.

« Avec la mauvaise performance de la veille, c’était important de réagir au plus vite. Le message était très clair et tous les joueurs l’ont bien saisi », a résumé le petit numéro 9, meilleur pointeur de son club avec 16 points en 12 parties.

Momentum

Beaucoup plus satisfait que jeudi soir, le pilote Jean-François Grégoire a aussi reconnu que ses hommes avaient bien retenu la leçon. « C’était important de rebondir et de retrouver le momentum comme les membres de notre 4e trio l’ont fait au cours de la première période », a précisé l’entraîneur en chef.

Après un début de match plus modeste, les locaux ont secoué leur torpeur et ont pris le contrôle au cours du deuxième tiers. « Les joueurs ont affiché beaucoup plus de drive. Nos meneurs ont été habiles et opportunistes comme ils se doivent de le faire. »

Bénéficiant d’un double avantage numérique, dont une à la suite d’une punition majeure (mise en échec par derrière) au défenseur Alexis Mathieu, les visiteurs ont bénéficié d’une belle occasion de réduire l’écart en troisième, mais les Baie-Comois, inspirés par les arrêts clés de leur gardien Lucas Beckman, ont résisté avec brio.

En vitesse

Jules Boilard et Alexis Bernier ont inscrit les autres filets des vainqueurs face au gardien Donald Hickey. Kyle Powers et Matthew Butler ont sonné la riposte pour les perdants…En récoltant sa deuxième mention d’aide de la partie, le Tchèque Matyas Melovsky a atteint le plateau des 100 passes depuis ses débuts dans la LHJMQ…Le Drakkar est en congé samedi. Il sera de retour devant ses partisans, dimanche (16 h) pour accueillir la visite des Remparts de Québec.