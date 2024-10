L’Ouvre-Boîte culturel fête ses 15 bougies

L’Ouvre-Boîte culturel, en collaboration avec la Ville de Baie-Comeau, organise différents événements culturels pour célébrer son 15e anniversaire.

Les festivités commenceront le 7 novembre à l’Alternative avec le lancement d’une bière à l’image de l’organisme concoctée par la microbrasserie Saint-Pancrace suivi d’une soirée d’improvisation avec la LIBRE. La population est invitée à un 5 à 7 pour revisiter les 15 dernières années de l’Ouvre-Boîte culturel.

Le lendemain, l’humoriste Neev et son spectacle Pas besoin d’ajouter la sauce animeront la scène de l’Alternative. Dans cette représentation, Neev pose un regard sur ce que nous sommes en tant que société et il prend plaisir à mettre en lumière les petits travers de notre quotidien.

Le 9 novembre, l’Ouvre-Boîte recevra Les Colocs-Ensemble, une nouvelle expérience de trio acoustique proposée par Mike Sawatzky. Ce dernier sera accompagné de l’harmoniciste Dominic DeGrasse et Jason Hudon à la guitare et la voix.

Une portion des revenus des spectacles ira à la Fondation Dédé Fortin pour la prévention du suicide et l’aide à la santé mentale.

Finalement, le dimanche 10 novembre, un combo swing et club de lecture est au programme. À compter de 11h, B-Como swing et l’Ouvre-Boîte culturel organisent un brunch swing. Un cours d’initiation de 30 minutes sera offert et par la suite, les participants pourront danser sur de la musique jive et swing. L’activité est ouverte à tous, et ce, gratuitement.

Ensuite, dès 13h, le club de lecture animé par Camille Robidoux-Daigneault conclura les activités du 15e anniversaire. Il s’agit d’une discussion guidée en groupe au cours de laquelle les participants sont invités à explorer les différents aspects de l’œuvre Les enfants sont rois de Delphine de Vigan et à partager leurs impressions autour d’une boisson chaude dans une ambiance décontractée.