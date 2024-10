Hockey Senior | Basques et Gaulois ont besoin de temps supplémentaire

Si la saison 2024-2025 de la Ligue de hockey Senior AA est à l’image de la première soirée de matchs, les amateurs auront droit à des affrontements serrés dans le Circuit CFM. Les Basques – Groupe Olivier et les Gaulois de Port-Cartier sont sortis victorieux en temps supplémentaire.

À l’aréna Conrad-Parent, dans une rencontre disputée à guichet fermé, les Basques sont venus à bout des Pionniers – CFL de Baie-Comeau par la marque de 6-5. C’est Christophe Desgagné, avec son deuxième de la rencontre, qui a mis fin au débat en période de prolongation.

Dans un duel marqué par plusieurs punitions de part et d’autre, Nylan Bouchard, Danick Lévesque et Simon Babin (2) ont aussi enfilé l’aiguille pour les Basques. Babin avait nivelé la marque avec 92 secondes à jouer en troisième, alors que les Septiliens avaient retiré leur gardien, évoluant déjà avec l’avantage de deux hommes.

Maxime Thibault, Guillaume Bérubé, Alex Michaud, Jean-François Landry et Félix Lefrançois ont assuré la réplique des Pionniers.

Malgré le nombre de buts accordés, les gardiens Mason Cormier (Sept-Îles) et Hugo Méthot (Baie-Comeau) se sont signalés à plusieurs reprises.

Aux abords du vestiaire des gagnants, l’entraîneur-chef Erick Miousse était content de la force de caractère de sa troupe. « On abandonnera jamais. Cette équipe a du caractère. Les gars connaissent leur rôle », a-t-il dit, bien qu’il n’ait pas aimé la première période. Il a mentionné que le combat entre Kelly Cox et Keven Charest en troisième période « a changé le momentum sur le banc. » C’est une recrue, Alex Jalbert, qui a hérité du casque jaune de joueur du match pour les Basques.

Du côté de l’entraîneur-chef des Pionniers, Bruno Bernier a été catégorique. « On s’est battu tout seul. Tu peux pas finir une game à cinq contre trois. On n’a juste pas été discipliné », a-t-il laissé entendre. Sur une note positive, il a indiqué que la saison ne fait que commencer et que « tout le monde fait les séries ».

À Havre-Saint-Pierre, c’est en tirs de barrage que le duel défensif entre les Marchands de l’endroit et les Gaulois – PCR de Port-Cartier s’est décidé. Nicolas Mayrand, qui avait annoncé sa retraite du Senior AA au terme de la dernière saison, et Maxime Deroy ont touché la cible en fusillade pour les visiteurs, déjouant Patrick Jomphe, tandis qu’Alexandre Ricard a fermé la porte à Louis Thériault et Tommy Arsenault.

La prochaine partie au calendrier du Circuit CFM est le 2 novembre alors que les Gaulois seront les hôtes des Basques. Les Marchands débarqueront à Baie-Comeau le 9 novembre pour se mesurer aux Pionniers.