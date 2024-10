Un colloque pour les intervenants des 15 ans et plus à Baie-Comeau

Les intervenants du milieu communautaire, de l’éducation, de la santé et des services gouvernementaux qui travaillent auprès de la clientèle des 15 ans et plus se réuniront sous le même toit pour le colloque « Plus forts ensemble ».

Organisé par la Table régionale de concertation en orientation scolaire et professionnelle (TRCOSP), l’événement se déroulera le 6 novembre à l’agora de l’école secondaire Serge-Bouchard, de 9 h à 15 h. Il s’agit d’une première édition.

« Les partenaires de la TRCOSP souhaitent que l’ensemble des ressources participantes apprennent à se connaître et, surtout, à mieux travailler en collaboration et en complémentarité », divulgue Cathy Lévesque, responsable de la TRCOSP, par voie de communiqué.

Dans le cadre de la programmation élaborée avec le soutien de Mu Conseil, les participants prendront part à diverses activités, dont un atelier collaboratif portant sur le référencement de la clientèle. Le colloque se conclura avec la conférence de David Bernard, qui abordera le thème de la collaboration.

Pour la réalisation de l’événement, le comité organisateur est accompagné par les partenaires de la TRCOSP, par l’entreprise Mu Conseil, et peut aussi compter sur le soutien de la TROC Côte-Nord ainsi que du service d’organisation communautaire du CISSS de la Côte-Nord.

Créée en 2016, la Table régionale de concertation en orientation scolaire et professionnelle, sous la responsabilité du Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire, a pour objectif de promouvoir les services d’orientation scolaire et professionnelle auprès de la population adulte, en emploi ou non.