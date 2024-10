Les Pétroles MB vendus à Filgo

Une troisième entreprise pétrolière de la région de la Côte-Nord fait maintenant partie de la liste du Groupe Filgo.

Depuis le 1er août, Les Pétroles MB, situés à Baie-Comeau, ainsi que sa succursale de Sept-Îles sont la propriété du Groupe Filgo-Sonic, appelé Filgo depuis 2023. Le montant de cette transaction n’a pas été divulgué par les entreprises concernées.

Ce n’est pas la première acquisition nord-côtière par ce groupe dans le domaine des stations-service et des produits d’énergie.

Depuis les cinq dernières années, Filgo a aussi mis la main sur Propane Lavoie en 2019 et Larouche Énergie en 2020, deux entreprises établies à Baie-Comeau.

La conseillère principale en communication pour Filgo, Mélanie Côté, assure que la couverture régionale restera la même en ce qui concerne les services qui étaient offerts par Les Pétroles MB.

Elle précise également que « rien ne change dans le travail et les opérations », depuis la plus récente acquisition. « Ce sont nos mêmes employés qui demeurent au service de notre clientèle », confirme-t-elle.

Mme Côté n’a pas voulu préciser les raisons de cette vente. Les Pétroles MB sont une entreprise basée à Baie-Comeau qui a été fondée en 2005.

« Le fondateur, Éric Boulianne, avait pour objectif d’innover et d’offrir aux Nord-Côtiers des prix compétitifs pour les produits pétroliers », peut-on lire sur le site Web de la compagnie.

Cette dernière distribue des produits tels que de l’essence sans plomb, du diesel, de l’huile à chauffage, du carburant d’aviation et des lubrifiants de haut de gamme d’un bout à l’autre de la route 138 entre Tadoussac et Kegaska et sur la 389 de Fermont à Labrador City.