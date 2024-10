5 activités à faire à l’Halloween dans la Manicouagan

Cette année, Halloween promet d’être festive dans la région de Manicouagan, avec des événements pour tous les goûts et tous les âges. Voici une sélection d’activités pour Halloween dans la Manicouagan.

Sortie spéciale d’Halloween avec le 6 AM Club de Baie-Comeau

Le 6 AM Club invite les lève-tôt à une sortie d’Halloween déguisée. Le rassemblement est prévu à 5h45 au Parc des Pionniers pour un départ à 6h. Les participants auront l’occasion de parcourir un trajet de 5 km et les chiens en laisse sont les bienvenus, pour que tout le monde profite de cette sortie matinale.

Halloween à la MDJ La Relève – Secteur Mingan

Pour les jeunes du secteur Mingan, la MDJ La Relève organise un après-midi et une soirée spéciale le 31 octobre, de 16h à 21h. Au programme : distribution de bonbons et fête déguisée. Les adolescents pourront se retrouver dans une ambiance festive pour célébrer Halloween avec des costumes et de nombreuses friandises.

Halloween à Chute-aux-Outardes

À Chute-aux-Outardes, les familles sont invitées à venir au Centre communautaire jeunesse (CCJ) pour une collecte de bonbons auprès de divers organismes locaux. L’événement se déroulera au 37, rue de l’Église. Cette activité est une belle occasion pour les petits et les grands de profiter d’Halloween.

Cette fin de semaine :

Soirée Halloween au Restaurant Bar Le Blues – Baie-Comeau

Le Restaurant Bar Le Blues invite les fêtards à une soirée d’Halloween le 2 novembre. La soirée débutera par un souper festif dans une ambiance mystérieuse. Ensuite, les participants pourront festoyer et se défier dans un tournoi de beerpong et tenter de remporter un grand prix. Les déguisements sont vivement encouragés pour ajouter à l’esprit festif de la soirée.

L’Alternative de Baie-Comeau – Halloween en musique et en art

Pour une soirée immersive et artistique, rendez-vous à L’Alternative de Baie-Comeau. DJ Robinsonic sera présent pour animer la soirée avec une ambiance musicale envoûtante, tandis que l’artiste Cédric Taillon réalisera une session de live painting. Un prix sera décerné au meilleur costume de la soirée.