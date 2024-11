CHRONIQUE | Pour une saine gestion des bonbons sans se priver

Halloween est à nos portes!

Une période excitante pour les petits monstres, mais qui pose aussi la fameuse question : comment permettre à nos enfants de profiter pleinement de cette fête, tout en évitant la consommation excessive de bonbons ?

Loin de vouloir interdire les sucreries (car on sait bien que tout ce qui est interdit devient encore plus tentant), une saine alimentation consiste aussi à développer une relation saine avec les aliments, et cela implique nécessairement la modération.

🍬 Les bonbons : ni ennemis, ni habitude quotidienne

Halloween est un moment d’exception, et c’est l’occasion parfaite d’appliquer la règle du 80-20 (80 % du temps, on mange sainement et 20 % du temps, on se fait plaisir, avec modération). Les bonbons peuvent faire partie du plaisir, tant qu’ils restent une consommation occasionnelle. L’idée n’est pas d’interdire, mais de montrer qu’ils ont leur place… de temps en temps.

Voici quelques astuces pour célébrer cette fête magique avec équilibre.

🍭 1. Le bol magique : une surprise bien pensée

Le soir d’Halloween, invitez vos enfants à trier leur récolte. Plus ils déposent de bonbons dans un « bol magique », plus la surprise qu’ils recevront en échange sera grande!

Au matin, remplacez une partie des bonbons par des petits cadeaux sympathiques : autocollants, petits jouets, crayons colorés ou cahiers amusants. Rien de trop cher, mais suffisamment attrayant pour qu’ils soient enthousiastes. En général, cette astuce fonctionne à merveille : les enfants adorent l’idée d’échanger leurs friandises et se montrent souvent très généreux!

🎁 2. Une part de générosité : donner aux autres

Proposez à vos enfants de sélectionner quelques bonbons pour une bonne cause. Les sucreries excédentaires peuvent être offertes à la Maison des familles ou déposées dans un frigo communautaire.

C’est un geste simple mais puissant, qui leur apprend la valeur du partage et plante une petite graine de solidarité dans leur cœur. Une belle leçon de vie déguisée en activité festive!

🔍 3. Chasse aux bonbons à la maison : une alternative créative

Pour ceux qui préfèrent éviter la collecte massive dans les rues, une chasse au trésor à la maison peut être une excellente option. Cachez quelques mini-bonbons dans différentes pièces et laissez vos enfants partir à leur recherche.

Cette idée peut prolonger la magie d’Halloween tout en réduisant la quantité de friandises à gérer. Chez moi, cette activité a eu un succès fou pendant plusieurs années!

👻 4. Gestion douce des bonbons : limiter la quantité avec humour

Une fois la récolte terminée, fixez une petite règle amusante : 1 ou 2 bonbons par jour pendant 1 à 2 semaines, puis… magie, les bonbons disparaissent! Cette approche permet d’étaler la consommation et d’éviter les excès sans conflit.

De quoi rassurer les parents et laisser les enfants profiter tranquillement de leurs trésors sucrés.

🧚 5. L’astuce de la fée de l’Halloween

Enfin, si vous souhaitez préserver l’expérience de passer l’Halloween sans que vos enfants mangent des bonbons, pourquoi ne pas invoquer la « fée de l’Halloween » ?

Expliquez aux petits que s’ils laissent leur sac plein de friandises dehors avant de se coucher, elle viendra l’échanger contre un cadeau. Au réveil, une jolie surprise les attendra à la porte. Une solution ludique qui transforme l’Halloween en moment magique, sans excès de sucreries!

Avec ces astuces, Halloween reste une fête pleine de plaisir et d’enchantement, sans compromettre le bien-être de nos petits cocos. Le tout est de trouver le bon équilibre : ni frustration, ni excès, mais beaucoup de rires et de moments enchantés. 🎃

Un plaisir de vous partager ces idées et astuces qui, je l’espère, feront briller vos soirées du 31 octobre! Bon tri de bonbons et bonne Halloween à tous!👻

Natalia Marcilese

Fondatrice de l’Équilibratrice Humaine

Mentor en transformation des habitudes alimentaires et de vie