Une fin abrupte au match du Drakkar

Le Drakkar de Baie-Comeau menait 8-2 contre les Olympiques de Gatineau, mais la partie a dû se terminer de manière abrupte après une blessure du défenseur des Olympiques, Justin Blais, un peu plus de deux minutes avant la fin.

Renversé sur la patinoire, Justin Blais a fait une vilaine chute, après altercation, et a ensuite été victime de convulsions, qui ont rapidement nécessité les soins d’urgence.

L’équipe de Gatineau a fait une mise à jour sur sa page Facebook pour informer que « Justin Blais a été transporté par précaution dans un hôpital pour y subir des examens complémentaires. »

« Il est alerte et réactif », peut-on lire dans la publication.

« Le résultat du match est secondaire ce soir. On envoie toutes nos ondes positives à Justin Blais », écrit pour sa part le Drakkar sur Facebook.

4 buts pour Poirier

L’attaquant Justin Poirier a été un joueur clé dans ce match qui a mené le Drakkar vers une victoire de 8-2 sur la patinoire du Centre sportif Alcoa.

Auteur de quatre buts et deux mentions d’aide, le petit numéro 9 en a fait voir de toutes les couleurs aux visiteurs de l’Outaouais ainsi que les 2156 amateurs comblés par ce grand spectacle offensif.

Poirier a amorcé sa soirée du tonnerre avec le deuxième filet de son équipe avant de compléter son premier tour du chapeau de la saison avec deux buts (en avantage numérique) au cours du deuxième engagement.

La première étoile de la rencontre a couronné sa superbe prestation avec un autre tir parfait dans la partie supérieure au milieu de la troisième période face à des adversaires dépassés par les événements.

Le pilier en attaque du navire a de nouveau soulevé la foule en compagnie de ses compagnons de trio, Matyas Melovsky (deux buts, trois passes) et Louis-Charles Plourde (un filet et deux assistances).

Momentum offensif

« C’est toujours plaisant de connaître un tel match et cela fait du bien de retrouver notre momentum offensif. Depuis le début de la saison, on ne marquait pas trop de buts même si on jouait bien défensivement. Cela a débloqué depuis les dernières parties », a commenté l’ailier droit de 18 ans.

Cette rencontre à sens unique a toutefois pris fin de façon abrupte alors que deux combats, impliquant les frères Jules et Raoul Boilard, ont éclaté dans les derniers instants de la partie.

Le match a officiellement pris fin après la blessure de Justin Blais.

« C’est dommage et ce sont des choses que tu ne veux pas voir sur la patinoire. Nous avons entendu dire que son état (à Blais) était sous contrôle et nous souhaitons qu’il n’y a rien de trop grave dans son cas », a pris la peine d’ajouter le héros de la soirée.

En vitesse

Jérémy Leroux a complété le pointage dans ce triomphe décisif, qui permet au Drakkar de remporter aisément le premier match de ce programme double…Lukas Landry et Isaiah Parent ont riposté face au gardien Mathys Routhier, solide à plusieurs reprises, qui vient d’enregistrer sa première victoire officielle dans l’uniforme nord-côtier…Les deux équipes se retrouvent, samedi après-midi, sur le coup de 16 h…Des suspensions sont d’ailleurs à prévoir à la suite de ce brasse-camarade en fin de partie.