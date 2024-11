Un centre d’éducation aux adultes à Unamen Shipu

Le Centre régional d’éducation des adultes (CRÉA) de Pessamit offre maintenant des cours à l’école Olamen, d’Unamen Shipu.

La période d’inscription pour la prochaine cohorte s’est déroulée à l’école Olamen, les 29 et 30 octobre. Le début des cours est prévu pour le 18 novembre.

À plus de 750 km de Pessamit, Unamen Shipu n’est pas accessible par la route 138. Pour rejoindre la communauté, il est nécessaire de prendre le Bella Desgagnés.

Ce projet relève de plusieurs mois de travail de la part du CRÉA de Pessamit, visant à créer des programmes qui s’ajustent aux besoins de la communauté.

« On a essayé, au mois de mai, d’implanter ça pour voir qu’est-ce qui répondait à leurs besoins », explique Marie-Josée Simard, directrice du CRÉA. « […] maintenant, on est en train de se réajuster pour être en mesure d’offrir des services qui correspondent encore mieux au milieu. »

Formation à distance

Les cours sont offerts entièrement à distance par des enseignants du CRÉA de Pessamit. Gervais Malleck, le responsable de la formation générale aux adultes (FGA), sera sur place pour servir d’intermédiaire entre le CRÉA et les étudiants.

Le centre FGA d’Unamen Shipu offre des cours de base comme les mathématiques, le français, et l’anglais. Il propose aussi des formations professionnelles. Une attestation d’études professionnelles en charpenterie-menuiserie y est d’ailleurs offerte.

Et ce n’est qu’un début. Marie-Josée Simard espère offrir des formations plus variées, toujours en restant à l’écoute des besoins de la communauté et aux exigences du marché du travail.

« Même à Pessamit c’est ce qu’on fait », explique Mme Simard. « Là, je travaille avec le conseil de bande, on a fait une évaluation des besoins en main-d’œuvre pour les prochaines années, selon les projets qui ont été annoncés, pour être en mesure d’offrir une formation [appropriée]. »

Enseigner en innu

Les étudiants du centre FGA d’Unamen Shipu auront accès à tout le personnel du CRÉA, dont une intervenante scolaire, une conseillère en orientation, et une éducatrice spécialisée. Onze des 13 employés du CRÉA sont membres de la communauté de Pessamit. Un grand avantage, selon Mme Simard.

« Je trouve ça important que les étudiants puissent discuter en langue innue et qu’ils peuvent se faire expliquer aussi en langue innue. C’est le petit côté plus-value qu’on a ici. »