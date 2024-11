Las d’attendre, le Bloc québécois va déposer une réforme de l’assurance emploi

Le Bloc québécois va déposer un projet de loi, mardi, dans une ultime tentative pour améliorer l’accessibilité à l’assurance emploi et corriger certains irritants.

«Le régime, actuellement, par ses divers critères, est inéquitable, ou discriminatoire à l’égard de certaines travailleuses et travailleurs. Et c’est ça qu’on veut essentiellement corriger par le projet de loi que je vais déposer», a confié en entrevue Louise Chabot, députée du Bloc et porte-parole pour les dossiers liés au travail.

Une réforme a été promise depuis 2015, mais seuls des projets pilotes ont été adoptés ou des ajustements apportés au régime, ont récemment déploré deux organismes voués à la défense des droits des chômeurs: le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE) et le Mouvement action chômage de Montréal.

Les problèmes d’accessibilité à l’assurance emploi sont dénoncés depuis plusieurs années. Les organisations syndicales ont déjà souligné que seulement 40 % des chômeurs se qualifient pour toucher des prestations d’assurance emploi.

«C’est vraiment sur des questions d’accessibilité. Qu’on parle de maladie, qu’on parle du nombre d’heures pour se qualifier. Il y a tous ces enjeux-là qui font en sorte qu’aujourd’hui, le régime ne protège pas les travailleuses et les travailleurs en cas de pire situation, soit une perte d’emploi», a résumé Mme Chabot, qui est elle-même une ancienne présidente de centrale syndicale, la CSQ.

Deux problèmes ont été particulièrement soulevés dans l’actualité: celui des travailleurs des industries saisonnières et celui des travailleuses en congé de maternité dont l’emploi est aboli à la suite d’une restructuration d’entreprise.

Bien des travailleurs des industries saisonnières tombent dans ce qu’on appelle le «trou noir». Il s’agit de la période pendant laquelle les prestations d’assurance emploi sont épuisées, mais le travail n’a pas encore repris.

Le dossier des travailleuses en congé de maternité qui perdent leur emploi à la suite d’une restructuration d’entreprise s’est même retrouvé devant le tribunal. Et le dossier n’est pas clos. Ces travailleuses n’ont pas accès aux prestations régulières d’assurance emploi parce qu’elles n’ont pas accumulé suffisamment d’heures de travail assurables, puisqu’elles étaient en congé de maternité lorsque leur poste a été aboli.

«Notre proposition vise justement à connaître où logeront les partis sur cette question majeure-là de l’assurance emploi. Ils auront à se commettre», a lancé Mme Chabot.

«Est-ce que les conservateurs, qui aspirent au pouvoir, vont prendre fait et cause et se lancer et s’engager à réformer le régime? Est-ce que le gouvernement actuel, qui est sur le bord de la porte, qui avait promis depuis 2015 de réformer le régime et qui ne l’a jamais fait, va prendre la mesure et décider qu’il peut réformer le régime? Je pense que c’est une proposition où le projet de loi va faire son bout de chemin», a conclu la députée bloquiste.