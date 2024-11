La Chorale Sainte-Amélie en mode Noël

Pour la toute première fois, le concert de Noël de la Chorale Sainte-Amélie aura lieu au Centre des arts de Baie-Comeau.

Le concert se tiendra le 1er décembre et mélangera un répertoire plus classique de chansons de Noël avec les pièces plus récentes.

Même pour les chansons traditionnelles des Fêtes, des arrangements celtiques pourront en surprendre plus d’un.

« C’est ce qui attire le public, je crois. Souvent, on entend toujours la même chose dans les concerts de Noël », mentionne Violette Simard, directrice de la chorale.

« On fait un essai cette année en faisant le concert à la salle de spectacle, plutôt qu’à l’église. Les gens manifestaient ce désir-là. C’est partagé entre les gens dans mon groupe et dans le public », ajoute-t-elle.

Les billets sont disponibles directement à la billetterie du Centre des arts.