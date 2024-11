Des sourires pour les soins de santé de la Côte-Nord

La Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan organise la campagne du Biscuit sourire des Fêtes dans les deux Tim Hortons de Baie-Comeau.

Du 18 au 24 novembre, chaque Biscuit sourire acheté contribuera directement à l’acquisition ou au développement de nouveaux équipements ou de services dans la région.

Il s’agit d’un moyen simple de faire une différence, selon la directrice générale de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan (SSSM), Chantal Asselin.

« En achetant une boîte de Biscuits sourire, vous contribuez directement au développement des soins de santé et des services sociaux dans notre communauté. Gâtez-vous, sucrez-vous le bec et donnez à la Fondation », lance-t-elle.

Un Noël solidaire

Jacques Parent, président du conseil d’administration, soutient que cette campagne s’intègre parfaitement dans les initiatives de l’organisme pour égayer les cœurs à l’approche du temps des Fêtes.

« En plus de la campagne du Biscuit sourire, nous illuminerons notre sapin des Lumières de la santé le 16 novembre à 16 h devant l’hôpital Le Royer, pour apporter du réconfort aux patients et à leurs familles. Une loterie de Noël est en cours, offrant plus de 4 000 $ de cadeaux, et sera tirée le 18 décembre », divulgue-t-il.

« Nous invitons la population et les familles à participer à ces activités, des gestes simples pour un impact précieux dans notre milieu. Pour participer ou en savoir plus, visitez notre site web », poursuit M. Parent.

Une campagne mobilisatrice

Pour réaliser cette campagne, la Fondation mobilise des bénévoles provenant de divers horizons : équipes d’entreprises, étudiants, et volontaires individuels, unis pour confectionner les biscuits qui seront vendus aux deux Tim Hortons de Baie-Comeau.

Environ 200 bénévoles seront nécessaires pour assurer une couverture complète en équipes de cinq personnes, réparties sur trois horaires par jour, pour chacun des deux restaurants.

Ceux qui souhaitent donner de leur temps pour une bonne cause peuvent contacter la Fondation par téléphone ou par courriel. En bonus : photos souvenirs, statistiques sur le nombre de biscuits réalisés et prix de présence.

Pour ce qui est des clients, ils peuvent passer leurs commandes de biscuits dès maintenant auprès des gérants des restaurants participants par application mobile, téléphone ou en se rendant sur place. Un délai de 48 h est requis avant la date et l’heure à laquelle il sera possible de récupérer une commande.



« Soyez une source de soutien et de solidarité. Ensemble, créons des sourires et améliorons la santé de notre communauté – un biscuit à la fois », de conclure la Fondation SSSM par voie de communiqué.