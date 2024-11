Victoire du Drakkar au Cap-Breton

Débutant son premier voyage de la saison dans les provinces Maritimes, le Drakkar jetait l’ancre au Cap-Breton jeudi soir pour affronter les Eagles; une première rencontre entre les deux équipes depuis la demi-finale du printemps dernier. Dans une joute âprement disputée, Baie-Comeau est sorti gagnant au compte de 3-1.

Après avoir échoué à ses six premières tentatives, la troupe de Louis Robitaille s’est remise sur les rails au cours des dernières semaines, remportant huit de ses dix derniers duels. À l’origine perçue comme une formation de tête dans la LHJMQ cette saison, les Eagles s’avéraient donc être un adversaire de taille pour le Drakkar.De son côté, Baie-Comeau a joué un match de route typique, prônant la discipline et le jeu simple, tout en limitant les erreurs.

Sommaire de la rencontre

Baie-Comeau brise la glace en fin de première période. Poursuivant une présence offensive après un avantage numérique, Jules Boilard marque son 5e de la campagne; un but marqué sans aide.

La réplique des Eagles survient tard en période médiane, sur une erreur baie-comois en zone défensive. Sorti de son filet pour jouer la rondelle, Lucas Beckman voit sa remise être coupée par Émile Ricard, qui refile à Dylan Andrews, qui complète la manoeuvre devant le filet.

Les nord-côtiers profitent d’une attaque massive en début de troisième lorsque Louis-Charles Plourde fait dévier le long tir de Matyas Melovsky devant le filet. Le reste de l’engagement est signé Lucas Beckman et Jakub Milota, respectivement deuxième et première étoile de la rencontre, qui se signalent à plusieurs reprises. Justin Poirier complètera le pointage avec un but dans une cage déserte, avec environ deux minutes à jouer.

Quand les meilleurs sont les meilleurs

Au delà des succès de son homme masqué, le Drakkar à de nouveau pu miser sur ses gros canons. Menant l’attaque nord-côtière de main de maître depuis plusieurs semaines, la première unité offensive, composée de Matyas Melovsky, Justin Poirier et Louis-Charles Plourde, a été au coeur des succès de l’équipe, avec deux buts. Sur les 28 buts inscrit par le Drakkar au cours des cinq dernières rencontres, cette unité en a marqué 20. D’ailleurs, au cours des deux dernières semaines, Louis-Charles Plourde et Justin Poirier ont vu leur nom être inscrit sur l’équipe de la semaine dans la Ligue Canadienne de Hockey.

Le voyage se poursuit

Les nord-côtiers poursuivront leur route vers le sud de la Nouvelle-Écosse, où ils affronteront les Mooseheads samedi. L’ultime étape du périple se tiendra à Moncton dimanche, face aux excellents Wildcats.