Un bris sur la glace B du Centre Henri-Desjardins

Toutes les activités prévues sur la glace B du Centre Henri-Desjardins sont annulées en raison d’un bris. La Ville de Baie-Comeau vient d’aviser les citoyens via les réseaux sociaux.

Un bris sur le compresseur ainsi qu’un délai de livraison pour obtenir la pièce défectueuse font en sorte que la Ville doit annuler toutes activités pour l’instant. « Selon nos estimations, un retour à la normale devrait avoir lieu aux alentours du mardi 10 décembre prochain », est-il mentionné dans la publication.

Pour l’heure, la Ville de Baie-Comeau travaille avec les organismes offrant des activités jeunes afin de minimiser les impacts prévus sur les événements tels que les compétitions et les tournois.

« Malheureusement, il est présentement impossible de confirmer le maintien des plages horaires pour le patinage libre et de hockey jusqu’au retour à la normale, et ce, afin de relocaliser certaines activités et événements », fait-on savoir.

Du côté des ligues adultes, une communication a été envoyée auprès des responsables afin de les informer de la situation, divulgue l’instance municipale.

« Nous vous remercions de votre collaboration et compréhension », conclut la publication.