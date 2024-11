Une campagne pour sensibiliser les entreprises manicoises à la gestion des déchets

La Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan (RGMRM) lance aujourd’hui sa toute première campagne de sensibilisation dédiée aux industries, commerces et institutions (ICI), intitulée Par ICI le tri!.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet Demain Manicouagan, volet ICI visant à améliorer la gestion des matières résiduelles sur le territoire.

« Ce projet est né d’une volonté d’optimiser la performance des ICI en les accompagnant dans la gestion de leurs matières résiduelles, dont celles recyclables, notamment à travers le principe des 3RV : réduire, réemployer, recycler et valoriser », explique l’organisation par voie de communiqué.

À ce jour, c’est plus de 200 entreprises qui ont reçu la visite d’un représentant de la Régie.

La campagne de sensibilisation vise à mobiliser les ICI à travers un réseau d’ambassadeurs, en mettant en lumière les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles (GMR). Elle a pour ambition de susciter la fierté des ICI à participer à l’effort collectif de réduction et de tri des matières.

Les ICI sont invités « à suivre le mouvement » et à devenir des exemples inspirants pour leurs pairs. À cet effet, la RGMRM diffusera dès aujourd’hui la première d’une série de trois capsules vidéo présentant les bons coups d’entrepreneurs et gestionnaires de la Manicouagan.

Une attestation Par ICI le tri

Au cours de la prochaine année, les efforts se poursuivront pour engager les ICI dans une démarche durable et personnalisée. Les ICI seront invités à s’inscrire à l’attestation d’engagement Par ICI le tri, une reconnaissance officielle des initiatives accomplies en gestion des matières résiduelles.

Cette attestation permettra de se fixer des objectifs et de perfectionner les méthodes de tri, avec le soutien et les conseils de la Régie. Un calendrier de prise de rendez-vous et une infolettre seront spécialement dédiés à cette clientèle.

Dans le cadre de cet accompagnement, une boîte à outils numérique sera accessible sur la section Par ICI le tri du site Internet de la Régie. Elle contiendra les vidéos, un guide d’aide au tri, l’Infolettre, le calendrier de prise de rendez-vous et une capsule pédagogique sur les matières recyclables en entreprise, traduite en langue innue pour la communauté de Pessamit.

« Toute cette démarche vise à rendre visible l’invisible. De nombreuses entreprises et institutions agissent déjà en faveur d’une meilleure gestion des matières résiduelles au quotidien. Tous ces gestes méritent d’être reconnus », souligne Isabelle Giasson, directrice générale de la RGMRM.

Des stations de tri efficaces

Les lieux publics des municipalités ont été priorisés pour l’aménagement des stations de tri à trois voies (matières recyclables, organiques et résiduelles).

La Ville de Baie-Comeau a reçu et installé 53 stations dans ses lieux à grand achalandage, tels que le pavillon Mance, la bibliothèque Alice-Lane, le carrefour maritime, le Centre sportif Alcoa, le mont Ti-Basse, le centre Henri-Desjardins et autres sites.

Les municipalités en périphéries ont également reçu une station pour leur salle des loisirs afin de permettre aux citoyens la disposition efficace des matières.

« Nous souhaitons que l’impact de cette campagne ait des répercutions bien au-delà des ICI. En encourageant une meilleure gestion des matières résiduelles dans les entreprises, c’est toute la collectivité qui en bénéficie. Cette initiative reflète notre vision de faire de la Manicouagan une communauté engagée dans la gestion responsable des matières résiduelles », explique Julien Normand, président de l’organisme.

Plusieurs bailleurs de fonds ont donné leur appui à la matérialisation du projet Demain Manicouagan, volet ICI dont le gouvernement du Québec, Innovation et développement Manicouagan et la Ville de Baie-Comeau.