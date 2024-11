𝐋𝐚 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐁𝐚𝐢𝐞-𝐂𝐨𝐦𝐞𝐚𝐮 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐱 𝐜𝐨𝐮𝐩 𝐝𝐞 𝐜œ𝐮r

Le plan d’adaptation aux changements climatiques de la Ville de Baie-Comeau se retrouve parmi les finalistes des prix coup de coeur en marge du Mérite municipal 2024.

« C’est avec une très grande fierté que la Ville de Baie-Comeau a appris qu’elle était finaliste à ce prix grâce à notre plan d’adaptation aux changements climatiques », écrit la Ville de Baie-Comeau sur ses réseaux sociaux.

Le Mérite municipal souligne l’apport important de personnes, de groupes, d’organismes et de municipalités qui, par leurs initiatives, leur dynamisme et leur engagement, ont contribué au mieux-être et au développement de leur communauté.

Décernés tous les deux ans, ces prix permettent aussi de mettre en lumière des projets mobilisateurs ou novateurs, sources d’inspiration pour tout le Québec.

Le projet de la Ville de Baie-Comeau est finaliste dans la catégorie Municipalité et développement durable. Rappelons que le Plan d’adaptation aux changements climatiques vise à renforcer la résilience de la région face aux impacts climatiques. Il propose 27 mesures réparties selon 3 axes d’intervention : résilience, aménagement et communication.

Adopté en 2024, il priorise 10 actions structurantes à réaliser en 5 ans, et comprend un suivi constant des risques climatiques. La Ville s’engage à renouveler ce plan en 2030, afin d’agir en fonction des nouvelles connaissances en matière de changements climatiques acquises au fil des années.

Vote

Afin de décider qui sera le coup de cœur 2024, la population est invitée à voter d’ici le 21 novembre sur le site web prévu à cet effet.

« Nous invitons toute la population à se rallier derrière nous dans le cadre de ce vote populaire et n’hésitez pas à inviter vos parents, familles, amis et collègues à voter pour nous », exprime l’instance municipale qui félicite au passage les autres projets finalistes.

Un autre finaliste de la Côte-Nord est aussi en lice. Il s’agit de Frédéric Gagnon de la Parade de Noël de Sept-Îles. On peut voter pour lui dans la catégorie Implication bénévole.