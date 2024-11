Accident sur la 389 : un blessé grave

La Sûreté du Québec (SQ) craint pour la vie d’un des deux conducteurs impliqués dans un accident survenu plus tôt aujourd’hui sur la route 389.

« Le conducteur a été transporté au centre hospitalier pour des blessures graves et on craint pour sa vie », précise Nancy Fournier, porte-parole de la SQ.

La route 389 est toujours fermée du kilomètre 22 au kilomètre 94. La collision est survenue à la hauteur du km 78.

« Un policier formé en enquête collision s’est déplacé sur les lieux afin de déterminer les causes et les circonstances. Il est trop tôt pour le confirmer, mais les conditions météorologiques pourraient être en cause là-dedans », indique-t-elle.

De plus, il y a un déversement d’un produit, qui s’apparente à de l’essence, sur la route.

À lire aussi :