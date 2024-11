La francisation plus que jamais, dit Montigny 

Déplorant que la francisation soit « de moins en moins importante », comme médiatisée depuis quelques semaines dans la région, Yves Montigny, député de René-Lévesque, a souhaité remettre les pendules à l’heure lors d’un point de presse, le 11 novembre.

« Comme si la francisation n’était pas importante », dénonce-t-il. Faisant référence aux possibles coupures des deux postes de francisation au sein du Centre de services scolaire de l’Estuaire et à l’actualité des dernières semaines, Yves Montigny rappelle que la Maison Alpha ABC Côte-Nord « est un bel exemple de francisation ».

« Non seulement les budgets en francisation n’ont pas été amputés, au contraire, ils ont été augmentés », lance-t-il. « On francise au Québec et sur la Côte-Nord, plus que jamais », soutient-il.

Depuis 15 ans, la Maison Alpha ABC Côte-Nord offre des cours de francisation aux nouveaux arrivants orientés par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI). Près du millier d’étudiants a été formé par cet organisme. Actuellement, 26 cohortes sont offertes et plus de 350 étudiants sont inscrits.

Marjolaine Landry, directrice de l’établissement, confirme que la Maison Alpha peut pallier les besoins de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord grâce aux huit employés qualifiés d’un baccalauréat en enseignement.

L’enveloppe budgétaire, qui provient également du MIFI, est analysée quatre fois par année, soit à chacune des sessions. Sans dévoiler l’enveloppe budgétaire que la Maison Alpha ABC Côte-Nord a reçue dernièrement, Mme Landy certifie qu’ils ont au moins 200 étudiants de plus cette année.

L’organisme qui offre tous les jours des cours de francisation en présentiel et en ligne se déplace également dans les entreprises de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan, selon la demande des employeurs.

M. Montigny n’a pu expliquer la difficulté du CSS de l’Estuaire à pallier leur demande de 28 étudiants pour 2025 en francisation. Il dit qu’il y a « des règles budgétaires particulières pour des organisations comme les CSS ».