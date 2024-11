Lucas Beckman est le Joueur de la semaine Vidéotron

Le plus récent joueur à se mériter les honneurs du Joueur de la semaine Vidéotron dans la LHJMQ est le gardien de but du Drakkar de Baie-Comeau, Lucas Beckman. C’est pour une deuxième semaine consécutive que le joueur de la semaine évolue pour le Drakkar.



En deux matchs sur la route, le jeune homme de 17 ans originaire de Montréal a obtenu une fiche de 1-1-0-0 avec une moyenne de buts alloués de 1,51 et un pourcentage d’arrêts de ,955% alors que le Drakkar continue de se battre pour le premier rang de la Division Est.



Jeudi soir à Sydney, en Nouvelle-Écosse, Beckman a réalisé 27 arrêts, y compris 12 en troisième période, pour permettre au Drakkar de l’emporter 3-1 sur les Eagles du Cap-Breton dans une reprise de la demi-finale du Trophée Gilles-Courteau de l’an dernier. Beckman a été nommé la deuxième étoile de la rencontre.



Dimanche après-midi à Moncton, deux des meilleures équipes de la ligue se sont livré une chaude lutte pendant 60 minutes. Bien qu’un but en fin de troisième période ait permis aux Wildcats de remporter une victoire de 2-1, Beckman a été le centre d’attention pour Baie-Comeau. La performance de 37 arrêts a valu au gardien la deuxième étoile pour une deuxième fois au cours du voyage du Drakkar.



Repêché en deuxième ronde de la Séance de sélection 2023 de la LHJMQ, Beckman tire le maximum de sa première saison comme partant. Sa moyenne de 2,40 et son pourcentage d’arrêts de ,914 le placent au quatrième rang de la LHJMQ, alors qu’il est à égalité au premier rang de la ligue avec 11 victoires.