STGM Architecture remporte le Lauréat Platine pour son Pavillon en forêt boréale

STGM Architecture a été récompensée par le Lauréat Platine en Architecture et Bois lors du Gala des Grand Prix du Design Int.design pour son Pavillon de recherche et d’innovation en forêt boréale.

Le projet a également obtenu deux Certifications Or dans les catégories Bâtiment d’enseignement supérieur et de recherche et Architecture + Aluminium.