Vente de garage : voici le montant amassé par le refuge Chapitou

Le refuge Chapitou de Baie-Comeau a fait sa toute première vente de garage d’articles pour animaux. Il a amassé un montant de 1 650 $.

C’est le samedi 9 novembre qu’il était possible d’encourager le refuge qui mettait en vente des cages de transport, des manteaux, des jouets, des gamelles et encore plus d’accessoires pour nos compagnons à quatre pattes.

« Merci à tous les bénévoles qui ont fait de notre première édition de la vente de garage un grand succès. […] Un merci particulier à notre amie Guylaine Fallu, organisatrice de l’événement », inscrit le refuge Chapitou sur sa page Facebook.

Rappelons que l’idée a pris forme parce que le refuge amasse, depuis bien des années, les articles pour animaux que les gens souhaitent se départir.

De plus, l’argent amassé lors de la vente de garage, servira pour les frais de vétérinaire du refuge.