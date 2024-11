Après huit mois de grève : une impasse dans les négociations du Comfort Inn de Baie-Comeau

La grève au Comfort Inn de Baie-Comeau a débuté en mars. Force est de constater que rien n’avance, car rendu au mois de novembre, la ligne de piquetage est toujours très active.

« On n’a eu aucune rencontre de négociation depuis le 7 juillet. L’employeur reste sur sa position. Sauf que nous, on ne peut pas rester comme ça et dire qu’on va passer l’hiver dehors sur le banc de neige. Il faut évoluer comme syndicat et c’est ce qu’on va faire en lançant une campagne pancanadienne », déclare le directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux.

Ce dernier s’est déplacé sur la ligne de piquetage le 13 novembre, devant le Comfort Inn, en solidarité avec les travailleurs en grève de la succursale de Baie-Comeau.

« On amorce cette campagne contre le groupe InnVest, qui est propriétaire ici du Confort Inn. Nous sommes ici en support à nos travailleuses et à nos travailleurs. […] Ça a assez duré. L’hiver est à nos portes », indique M. Lemieux.

« Ce qu’on demande ici, c’est raisonnable. Ce que nos travailleuses et nos travailleurs demandent, raisonnable. On demande la moyenne de ce qui se donne dans les hôtels de la région. On ne demande pas d’être les mieux payés, on demande la moyenne », précise-t-il.

Actuellement, ces travailleurs empochent environ 16 $ de l’heure, alors que la moyenne régionale se situe autour de 21 $ de l’heure, selon M. Lemieux.

Ce que le syndicat amorce, c’est une campagne d’appui aux métallos de la succursale de Baie-Comeau en grève depuis le 22 mars.



Grâce au fonds de grève du syndicat international des Métallos, à celui du District 5 ainsi qu’avec le soutien de plusieurs sections locales qui versent des dons récurrents aux grévistes, ces dernières reçoivent autant sur la ligne de piquetage que lorsqu’elles sont au travail.

Dominic Lemieux se rendra aussi aujourd’hui à Baie-Trinité pour participer à la « Mobilisation citoyenne pour l’assurance-emploi ».