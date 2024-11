Création d’un Club LEO à l’école secondaire Serge-Bouchard

Avec le soutien du Club Lions de Baie-Comeau, l’école secondaire Serge-Bouchard vient de fonder le tout premier Club LEO sur la Côte-Nord. Ce nouveau club, piloté par les enseignantes Cynthia Vaillancourt-Thibeault et Julie Fournier-Dion, vise à initier les jeunes au bénévolat et à l’engagement communautaire.

Les clubs LEO, actifs depuis 60 ans sous la bannière Lions, représentent les valeurs de Leadership, Expérience et Opportunité. Le parrainage des Lions Maxime Dugas, Lise Maltais et Michel Raymond soutient cette initiative, qui se déroule à l’école durant l’heure du midi.

Une première initiative pour les paniers de Noël

La première mission du Club LEO de Serge-Bouchard a pris la forme d’une vente de bonbons dont les profits iront à l’achat de paniers de Noël pour les familles démunies de la région. Les élèves ont ainsi trié 63 kilos de friandises et préparé près de 700 sacs de bonbons, récoltant plus de 500 $. Ils gèrent toutes les étapes, de la planification à la vente, afin de développer leur autonomie et leur sens des responsabilités.

« L’objectif est d’apprendre aux élèves à gérer eux-mêmes toutes les étapes de la mise sur pied d’une activité, de la planification à la concrétisation en passant par l’estimation des coûts, les achats, la publicité et autres », explique Mme Vaillancourt-Thibeault.

En décembre, les jeunes participeront à l’achat des denrées et à la préparation des paniers de Noël aux côtés des membres du Club Lions, avec pour finalité la livraison directe aux familles bénéficiaires.

D’autres projets en cours et à venir

Pour augmenter les fonds destinés aux paniers de Noël, une vente de popcorn est déjà en préparation. De plus, les membres du Club LEO s’engagent dans un autre projet important : ils préparent, chaque vendredi, des bacs de collations destinés aux écoles primaires de Baie-Comeau et Baie-Trinité, qui sont ensuite livrés par le Centre de services scolaire de l’Estuaire.

Après le congé des Fêtes, le club prévoit de lancer d’autres initiatives, bien qu’aucune activité spécifique ne soit encore confirmée.