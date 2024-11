La Foire des arts est de retour

Le centre d’achat Laflèche accueillera la 23e édition de la Foire des arts, un événement destiné aux passionnés d’artisanat de la Côte-Nord.

Du 29 novembre au 1er décembre, 39 artisans de la région partageront leur savoir-faire en offrant des créations locales, uniques et abordables.

« C’est la 23e édition et c’est sûr qu’on fonctionne bien grâce à la Ville de Baie-Comeau qui nous aide beaucoup. Ils nous attribuent des subventions annuellement et ils viennent installer nos kiosques. On est vraiment chanceux », souligne Josée Glazer, présidente de la Foire des arts.

L’événement qui tombe à point juste avant les Fêtes met un point d’honneur à promouvoir des artisans nord-côtiers, souvent des créateurs passionnés qui travaillent de chez eux.

« Cette année, on prévoit d’avoir 39 artisans et on a mis l’emphase sur des artisans du salon qui font ça dans leur cuisine, dans leur salon. Ce qui est intéressant avec la foire, c’est qu’il y a des milliers et des milliers d’objets à moindre coût et à différents coûts aussi pour tous les budgets », précise Mme Glazer.

Pour améliorer l’expérience des visiteurs, la disposition des kiosques a été repensée après les ajustements de l’année dernière. « Ça va être super le fun. En plus, on va avoir une chorale avec les élèves de l’école Leventoux qui vont venir chanter samedi et dimanche à 13 h », ajoute l’organisatrice.

En nouveauté cette année, un kiosque de chocolat chaud sera mis à la disposition des visiteurs, leur offrant une pause gourmande. Par ailleurs, des prix de présence seront remis chaque jour : chaque artisan a la possibilité d’organiser un tirage à sa table, garantissant ainsi au moins 39 gagnants tout au long du week-end.

En ouverture aux jeunes créateurs, un artisan mineur rejoindra également cette année la foire.

Josée Glazer fait aussi un appel aux bénévoles, toujours nécessaires pour le bon déroulement de l’événement.

« On est continuellement à la recherche de bénévoles pour nous aider, parce que c’est quand même de l’organisation », conclut celle qui invite la population à soutenir les artisans locaux et régionaux.