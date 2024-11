Les chômeurs manifestent à Baie-Trinité

Des employés de l’usine de crustacés et de nombreux résidents de Baie-Trinité manifestent cet après-midi devant le centre multifonctionnel afin d’exprimer leur frustration face à leurs prestations d’assurance chômage vont bientôt prendre fin, tout juste avant les Fêtes.

« Le gouvernement nous a fait un beau cadeau de Noël : le Trou noir, lance Guylaine Marceau, une employée de Crustacés Baie-Trinité et organisatrice de l’événement. Alors que notre taux de chômage saisonnier est similaire à celui de la Gaspésie (par exemple), notre niveau de prestation est inférieur au leur. Chez nous, il faut avoir travaillé plus d’heures pour accéder à l’aide fédérale. »

Toujours selon Mme Marceau, le taux de chômage régional ne reflète en rien la réalité des travailleurs de l’industrie saisonnière. Elle remet en question le principe même du redécoupage des régions administratives du régime de l’assurance-emploi.

Un projet de loi bloquiste

La manifestation citoyenne de Baie-Trinité survient au moment où le Bloc québécois vient de déposer à la Chambre des communes un projet de loi prévoyant une réforme du système d’assurance-emploi.

Prenant part à la mobilisation, Marilène Gill, députée de Manicouagan, s’est adressée aux manifestants.

« C’est grâce à notre force, à notre collaboration et à notre mobilisation que nous serons en mesure de faire entendre raison au gouvernement fédéral : la Côte-Nord veut une réforme de l’assurance-emploi, maintenant. La réforme déposée par le Bloc Québécois doit être adoptée. »

Des propositions concrètes

Également présente à la manifestation, la directrice générale d’Action-Chômage Côte-Nord, Line Sirois, a rappelé que les solutions pour permettre aux travailleurs de traverser les périodes sans emploi en toute dignité sont connues.

« Le gouvernement possède tous les outils pour améliorer l’accessibilité au régime, a-t-elle affirmé. Selon Action-Chômage Côte-Nord, il faut éliminer le calcul qui établit le montant des prestations selon le taux de chômage d’une région quelconque. Ce calcul doit être remplacé par l’adoption d’une norme universelle de 420 heures de travail ou 12 semaines de 15 heures. »

« De plus, dit-elle, le taux de prestation devrait être de 70 % sur les 12 meilleures semaines, pour une durée de 35 semaines. Nous demandons également une protection supplémentaire de 15 semaines aux travailleurs de l’industrie saisonnière, tant et aussi longtemps que le plancher minimum de 35 semaines ne sera pas établi. »

Des solutions en profondeur

Tous les participants à l’événement de Baie-Trinité ont dit appuyer l’initiative du Bloc québécois de présenter un projet de loi pour la réforme de l’assurance-emploi. « Il est important qu’une telle réforme soit à l’ordre du jour afin de traiter les problèmes en profondeur et non pas à coup de mesures temporaires, mal conçues et inefficaces », clame Guylaine Marceau.

Pour les travailleurs de l’industrie saisonnière, le régime de l’assurance-emploi dans sa forme actuelle est un échec.

« Il faut mettre fin au dysfonctionnement de ce régime et lui permettre de remplir son rôle de filet social ! Il faut cesser d’accumuler les complexités administratives et les disparités régionales, et mettre en place des solutions réalistes et permanentes afin de permettre aux travailleurs de l’industrie saisonnière de vivre dans la dignité », conclut l’organisatrice.