Une conférence sur la résilience à Baie-Comeau

Michel Germain, originaire de Baie-Comeau, donnera une conférence intitulée « La résilience… un choix pour la vie » au Centre des arts de Baie-Comeau le 27 novembre.

C’est en respect de ses valeurs d’entraide, de solidarité et d’engagement dans le milieu que la Coopérative funéraire Haute-Côte-Nord – Manicouagan invite les citoyens à partager ce moment privilégié.

La conférence sera précédée, à 18 h 30 dans le foyer du Centre des arts, d’une rencontre de plusieurs organismes du milieu qui offrent des services d’accompagnement et de soutien aux personnes qui vivent des deuils sous toutes ses formes.

Michel Germain commencera sa prise de parole à 19 h 30. Les billets sont en vente auprès du Centre des arts de Baie-Comeau, au coût de 10 $. La SADC de Manicouagan collabore financièrement à cette activité.

À propos du conférencier

Journaliste de profession, Michel Germain est, depuis 28 ans, le descripteur des matchs de hockey de l’Océanic de Rimouski, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Le 15 décembre 1998, alors qu’il se prépare à commenter un match entre l’Océanic et les Remparts de Québec, il apprend le décès accidentel de sa mère, son épouse, ainsi que sa fille, alors âgée de 9 ans.

Résilient et serein, M. Germain a su s’entourer et surmonter les obstacles. Aujourd’hui, 25 ans plus tard, il s’investit dans un projet important : la Fondation Jennely-Germain. C’est sa façon à lui de perpétuer la mémoire de sa fille tout en venant en aide à sa communauté.

La conférence de Michel Germain promet d’être à la fois touchante et remplie d’espoir. C’est un message de persévérance qui saura insuffler un message positif aux personnes qui vivent des épreuves, qu’elles soient personnelles, familiales ou professionnelles.