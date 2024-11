CHRONIQUE LHJMQ | Le loup vient-il d’entrer dans la bergerie?

Le circuit universitaire de la NCAA est finalement allé de l’avant en ouvrant ses portes aux joueurs juniors de la Ligue canadienne de hockey, ce qui leur était jusqu’ici interdit après un seul match joué dans la LHJMQ ou dans les deux autres ligues au pays, l’OHL et la WHL.

C’est donc une petite révolution qui s’annonce à compter du 1er aout 2025, la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation au sud de la frontière.

Il est encore trop tôt pour mesurer l’impact de cette volte-face des dirigeants de la NCAA envers les clubs d’ici, en particuliers ceux de la LHJMQ, mais surtout des équipes universitaires U Sports. Ces derniers sont les plus à risque de souffrir du plus grand nombre de joueurs admissibles au hockey universitaire américain.

S’il y a une chose de bien avec cette nouvelle, c’est l’élimination de la fameuse règle des 48 heures, selon laquelle un joueur canadien ne pouvait dépasser ces deux journées passées dans l’environnement d’une équipe junior canadienne lorsque les frais encourus étaient assumés par celle-ci.

Cette règle archaïque dans la réalité du hockey de 2024 a multiplié les départs précipités de certains joueurs qui n’étaient pas encore 100% certains de leur avenir.

Des joueurs se sont parfois privés d’une belle aventure dans le hockey junior québécois dans le simple but de préserver leur admissibilité aux rangs universitaires américains, un calibre de jeu et une réalité (académique et financière) qui sont loin d’être accessibles à la majorité des familles québécoises.

La nouvelle règle permettra donc aux équipes d’ici de «faire leurs preuves» dans les prochaines années. Certaines pourraient gagner au change en convaincant des jeunes qui se sont exilés aux États-Unis de revenir.

Ne soyons pas dupes, il n’y aura pas que des gains pour les équipes juniors. Les jeunes auront plus d’options, ce qui obligera les organisations à être meilleures et à offrir un encadrement hors-pair pour ne pas perdre certains joueurs aux dépens des gros programmes américains.

J’ai hâte de voir comment réagira la LHJMQ. Le circuit Cecchini a majoré son programme de bourses lors du dernier repêchage, mais je ne crois pas que cela sera suffisant pour contrecarrer tous les effets négatifs que pourrait avoir la décision de la NCAA.

Il faudra faire plus et faire mieux.

Sans étouffer les petits marchés, déjà pris à la gorge dans le régime actuel.

Étoile de la semaine à… Rimouski. Les travaux de rénovation du Colisée Financière Sun-Life, qui ont doté l’édifice de nouvelles loges et d’un nouveau tableau indicateur, ont transformé l’endroit. Superbe!

Deux minutes de pénalité à… Gatineau. Les Olympiques sont repartis sur une autre séquence de défaites. La bonne nouvelle, c’est qu’ils restent dans la course aux séries.