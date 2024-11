Marie-Claude Lévesque en direct de la Librairie AZ

La Baie-Comoise Marie-Claude Lévesque est productrice au contenu depuis six à En direct de l’univers. Le 14 novembre, elle a profité de la sortie du livre issu de la populaire émission, pour participer à une causerie à la Libraire AZ.

Le livre En direct de l’univers : des chansons racontées et un livre à répondre répond à un besoin des téléspectateurs de l’émission qui souhaitent prendre part à ce concept.

« Aujourd’hui, la librairie a proposé, comme je viens de la région, et que j’y demeure maintenant à temps plein, que je vienne présenter le livre, mais aussi faire une petite discussion pour présenter notre projet aux gens », mentionne Mme Lévesque.

De retour à Baie-Comeau depuis 2022, Marie-Claude poursuit son rôle de productrice au contenu pour l’émission En direct de l’univers et raconte qu’elle ne se verrait pas travailler pour une autre émission.

« Ça faisait quand même 14 ans que j’étais à Montréal. Mais, quand la pandémie est arrivée, j’ai eu une envie de retour en région. Je ne savais pas trop vers quoi j’allais m’en aller. Mais, ma patronne s’est montrée très, très ouverte pour que je garde mon poste à l’émission », déclare-t-elle.

Le meilleur univers

Marie-Claude Lévesque a commencé sa carrière en passant par d’autres projets avant d’atterrir à l’émission animée par France Beaudoin.

Depuis six ans, elle raconte avoir vécu tellement de beaux moments.

« Une partie de mon travail, quand je suis en studio, c’est de prendre la place de l’invité pendant les répétitions. En fait, je reçois moi aussi ce que l’invité va recevoir », raconte-t-elle.

« Disons que la première fois que Marjo m’a chanté Les chats sauvages, en me regardant dans les yeux comme si elle me l’offrait à moi. Je veux dire, c’est une chance que tout le monde voudrait on s’entend », poursuit-elle.

L’univers de Serge Fiori aura certainement été un des moments les plus marquants pour la Baie-Comoise.

« On en parle dans le livre, mais l’univers de Serge Fiori était mémorable. Ça fait des années qu’on ne l’entend plus chanter, il ne veut plus chanter à la télé. Mais pendant son univers, il a été happé. Il est allé rejoindre Louis-Jean Cormier qui était en train de chanter. On en avait des frissons », dévoile-t-elle.