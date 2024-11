Nouvelle direction au Phare de Pointe-des-Monts

Entrée en poste le 5 novembre, Christelle Renoux prend les rênes du Phare de Pointe-des-Monts, succédant ainsi à France Caron, qui a consacré plus de 10 ans à ce site emblématique de la Côte-Nord avant de prendre sa retraite.

« Je sais qu’on était trois candidats et j’ai eu effectivement la chance d’obtenir le poste », se réjouit la nouvelle directrice, consciente de l’importance historique et culturelle du Phare de Pointe-des-Monts pour la communauté nord-côtière.

Un site historique

Classé site patrimonial et géré en partenariat avec la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), le phare est bien plus qu’un simple monument historique : il est un témoin du patrimoine nord-côtier. Mme Renoux est déterminée à renforcer la visibilité et l’accessibilité du site.

« On voudrait justement consolider la programmation d’activités qu’il y a déjà, développer de nouveaux projets avec leur accord (SODEC) parce que ce sont les propriétaires bien évidemment. Et développer aussi l’accessibilité à la maison du gardien pour d’autres activités complémentaires », explique Mme Renoux.

Elle ambitionne de renforcer les liens avec la Municipalité de Baie-Trinité afin de redonner le phare à sa communauté et de renforcer son accessibilité aux citoyens.

Impliquer la jeune génération

L’un des premiers projets concrets de Christelle Renoux est déjà en cours : un jeu d’évasion élaboré en collaboration avec des élèves du secondaire de Port-Cartier. Ce projet vise à promouvoir le phare auprès des jeunes en période scolaire, lorsque le site est fermé au public.

Elle explique qu’ils ont travaillé avec les élèves pour créer un jeu d’évasion transportable, avec des éléments physiques et numériques, conçu pour être présenté dans les écoles. Ce projet leur permet de mieux connaître le phare avant de pouvoir le découvrir sur place en été.

Un souci d’amélioration continu

En plus du jeu d’évasion, la directrice souhaite développer et poursuivre les événements tels que « Goûter le terroir en musique », une journée culinaire qui pourrait inclure cette année une dimension artistique différente, comme la musique, le théâtre, ou même le cinéma.

« On est à l’aube de ces projets-là. Mais on n’a pas encore défini tous les détails », précise-t-elle.

Quant à la saison 2025, elle prévoit de réévaluer certaines pratiques du site, notamment les politiques tarifaires et les horaires d’ouverture.

« On va juste y réfléchir au moins pour voir si tout est bien ou si on peut améliorer des choses ou consolider les choses qui sont déjà en place », ajoute-t-elle.