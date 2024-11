Un spectacle de 40 ans de carrière à Sept-Îles et Baie-Comeau pour Marie Denise Pelletier

Marie Denise Pelletier retrouvera avec bonheur le public de la Côte-Nord pour ce qui pourrait être sa dernière tournée d’une carrière de 40 ans.

« C’est toujours plaisant de monter par chez vous. Le public est chaleureux et apprécie qu’on se déplace », mentionne l’auteure-compositrice et interprète. Elle aime aussi le paysage de la Côte-Nord. « Je suis une fille de nature ! »

Avec son spectacle Sous ma peau de femme, qui est aussi le titre de son dernier album, Marie Denise Pelletier parle de cœur et de passion intacts après toutes ces années de carrière. « Je me raconte beaucoup », dit-elle. Elle se dit toujours animée par la scène et la musique. « J’ai encore l’énergie et la forme pour le faire. »

Marie Denise Pelletier ressent un nouveau souffle pour sa carrière depuis la tournée Pour une histoire d’un soir, partagée avec Joe Bocan et Marie Carmen. C’est d’ailleurs pour ce spectacle sa dernière visite sur la Côte-Nord en décembre 2021.

« Ça m’a repropulsé à l’avant-scène. Les gens sont au rendez-vous et les salles pleines. Le public a encore envie de m’entendre chanter, c’est une chance inouïe », se réjouit l’artiste.

Le spectacle Sous ma peau fera place aux chansons de son plus récent album, mais à bien d’autre succès de l’artiste.

« J’ai plus de 150 chansons en carrière. J’ai beaucoup de matériel. C’est un beau spectacle. Ce sera un tour de piste de 40 ans de carrière et pour faire découvrir mes nouvelles chansons », souligne-t-elle. Elle n’écarte pas la possibilité que ce soit la dernière tournée « avec l’âge que j’ai », lance la femme âgée de 64 ans.

Pour Sous ma peau de femme, Marie Denise Pelletier a eu droit à la plume notamment des Michel Rivard, Corey Hart, Claude Gauthier et Catherine Major. « Ils m’ont fait du sur mesure. » Elle compte également sur son fidèle collaborateur Michel Poirier pour la mise en scène.

Sur la scène de la Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles le 15 novembre et celle du Centre des arts de Baie-Comeau le lendemain, Marie Denise Pelletier sera accompagnée de quatre musiciens. « Je suis gâtée pour ça. »