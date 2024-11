La CCIM s’engage huit fois envers la communauté autochtone 

La Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan (CCIM) a participé au Grand Cercle économique des Premiers Peuples et du Québec et ils reviennent avec huit engagements concrets pour la réconciliation entre les communautés autochtones et allochtones de la région de la Manicouagan.

« Ces engagements sont une preuve tangible de notre détermination à bâtir une économie inclusive et à contribuer à la réconciliation », a déclaré Jeff Dufour Tremblay, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan.

L’événement qui se déroulait à Trois-Rivières a permis d’approfondir la volonté de la CCIM de renforcer les relations économiques et sociales entre les communautés autochtones et allochtones dans la région.

Via un communiqué de presse, nous pouvons lire les huit engagements en question :

Engagements pour l’entrepreneuriat autochtone ;

1. Créer une table de concertation pour favoriser l’inclusion des entreprises autochtones dans l’économie régionale de la Manicouagan.

2. Offrir des opportunités de réseautage et une visibilité accrue aux entreprises et entrepreneurs autochtones dans le cadre des événements locaux.

3. Créer un programme de mentorat local pour soutenir le lancement et la croissance des entreprises autochtones.

4. Organiser des activités dans les communautés autochtones pour multiplier les occasions de maillages entre les entreprises allochtones et autochtones.

Engagements pour la réconciliation ;

5. Participer ou souligner les fêtes, journées, semaines ou mois thématiques en lien avec les peuples autochtones.

6. Appuyer la création de lieux de rassemblement culturellement adaptés, conçus en collaboration avec les peuples autochtones.

7. Offrir une formation aux membres, employés et dirigeants de la Chambre sur l’histoire et les réalités des peuples autochtones, incluant les impacts des pensionnats et les droits autochtones.

8. Combattre les préjugés et éliminer la discrimination en favorisant la tolérance, la compréhension et des relations harmonieuses entre les peuples autochtones et la Chambre de commerce.

« Nous invitons également toutes les entreprises et organismes de la région à se joindre au Grand

Cercle économique pour prendre des engagements similaires et travailler ensemble à un avenir prospère et équitable », conclu M Dufour.