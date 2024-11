Baie-Trinité perd son service incendie 

Baie-Trinité doit maintenant se fier uniquement à Baie-Comeau pour intervenir lorsqu’il y a un appel d’urgence qui demande la présence de pompiers sur place.

La Municipalité ne répondait plus aux exigences ministérielles pour opérer son service.

N’ayant que deux pompiers formés et un pompier recru, selon ce qu’explique le maire, la fermeture était inévitable

« C’est sûr qu’on a regardé les pour et les contre, les coûts et toutes les avenues possibles. Sauf que la situation aujourd’hui nous oblige à nous rendre à l’évidence qu’on n’a pas le choix de prendre cette décision », répond Étienne Baillargeon.

La résolution stipulant la fermeture complète de la caserne et du service incendie de Baie-Trinité est passée lors de la séance municipale du 13 novembre. « Avec le schéma de couverture, plus ça va, plus les exigences gouvernementales sont difficiles », explique celui qui dit ne pas faire cela avec gaieté de cœur.

La réalité de Baie-Trinité

Située à mi-chemin entre Baie-Comeau et Port-Cartier, les deux casernes les plus près, la municipalité est aux prises avec un enjeu de temps.

Elle se trouve à plus d’une heure de route de chaque point de service le plus près. C’est sans compter le temps que prendra une équipe complète de pompiers pour se déplacer à Baie-Trinité.

Comme Baie-Trinité se situe dans la MRC de Manicouagan, c’est Baie-Comeau qui a la responsabilité de couvrir le territoire.

« Je déplore que les normes ne tiennent pas en compte les réalités en région. Il faudrait qu’on soit opérationnel comme si on était dans une grande ville ou comme dans les grands centres », exprime M. Baillargeon.

Plus de pompiers

Le maire précise que Baie-Trinité devrait au minimum compter six pompiers formés.

« Je n’ai rien contre ça, je peux comprendre les normes du ministère, mais c’est très lourd à supporter », dit-il.

Actuellement, les pompiers se retrouvent en pause technique. « Comment va-t-on réussir à trouver du monde et essayer de faire faire la formation ? » questionne le maire.

Malgré les demandes auprès de la population pour devenir pompier volontaire, ce dernier indique que « l’implication sociale n’est pas au rendez-vous ».

« Ça ne date pas d’hier »

Le citoyen Roger Baudin déplore la situation. « Ça ne date pas d’hier qu’on a des problèmes avec notre service, nos pompiers », déclare-t-il.

Il soutient que la Municipalité freinerait les solutions pour remettre sur pied le service de la caserne.

« On avait nommé quelqu’un à l’époque, et je ne dirai pas son nom, qui avait un peu sorti le village en tutelle. Suite à ça, il avait consacré son temps au service de pompiers. […] Mais bref, ça a fini qu’ils l’ont mis dehors, parce qu’il était trop entreprenant », croit le résident.

« Ça, c’est le directeur général et le maire qui ont fait ça », poursuit-il.

Deux incendies dans les deux dernières semaines ont remis en lumière les problématiques de Baie-Trinité, selon le citoyen.

Sécurité de tous

« Moi, je soulève la question, parce que je pense aux vies », déclare Roger Beaudin.

Ce dernier s’inquiète surtout pour les personnes âgées. « On a un centre de santé ici et on n’a pas de répondant. Si le feu pogne à minuit au centre de santé, qu’est-ce qu’on fait ? »

« Ça prend une solution à Baie-Trinité. On s’entend, on ne déménagera pas le village », martèle-t-il.