La semaine du Biscuit sourire est lancée

La campagne du Biscuit sourire des Fêtes débute ce 18 novembre dans les deux Tim Hortons de Baie-Comeau, organisée par la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan.

Du 18 au 24 novembre, chaque achat de biscuit contribue directement au développement des soins de santé et des services sociaux dans la région.

Le 17 novembre, les bénévoles se sont réunis et ont confectionnés plus de 1 500 Biscuits sourires. Ainsi, la campagne va mobiliser environ 200 bénévoles pour la confection et la vente des biscuits.

Les clients peuvent commander leurs biscuits à l’avance en magasin, par téléphone ou via l’application mobile, avec un délai de 48 heures pour la préparation. Une façon simple et savoureuse de soutenir la communauté.