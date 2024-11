B-comobilité n’est plus

Après un lancement cet été et une grande consultation citoyenne pour trouver des pistes de solutions durables et vertes pour le déplacement à Baie-Comeau, la Ville annonce la fin de son grand projet B-comobilité.

C’est la citoyenne et ambassadrice B-comobilité, Emilie Schwartz, qui a soulevé la « mauvaise nouvelle », qu’elle a reçue par courriel, lors de la séance du conseil de Baie-Comeau le 18 novembre.

La citoyenne note que sur le site web de la Ville, il est possible de lire « que le projet de B-comobilité permettait de démontrer le sérieux et l’engagement de la Ville dans les dossiers environnementaux ».

Elle demande : « J’imagine qu’on peut s’entendre sur le fait que le domaine du transport est un domaine non négligeable sur lequel agir si on veut lutter ou s’adapter aux changements climatiques. Alors, comment comptez-vous continuer à montrer cet engagement en environnement, compte tenu de l’annonce de l’arrêt de ce projet ?»

« Je peux comprendre la déception, répond le maire Michel Desbiens, mais on n’arrêtera pas de travailler sur la mobilité durable. »

Pourquoi tirer la plug de B-comobilité ?

« Suite au départ d’une de nos employées, nous avons eu des discussions au sein du conseil. Des scénarios nous ont été proposés et on en a discuté longtemps. Pour être honnête, il y a quatre conseillers qui étaient pour un scénario et quatre qui étaient pour un autre », explique d’entrée de jeu M. Desbiens.

« Je crois qu’on a commencé par la fin », exprime-t-il.

Le projet B-comobilité regroupait plusieurs enjeux de mobilité durable à Baie-Comeau. Du transport en commun au tourisme durable, en passant par l’alternative à l’autosolo, la Ville désirait entendre les citoyens et faire de la sensibilisation.

« On avait cinq initiatives. Il y en avait trois qui restaient à faire, pour le transport en commun. C’était des tests pour le transport en commun », enchaine le maire.

Ce dernier explique avoir des discussions afin d’organiser, dans les prochaines semaines, des scénarios pour le fonctionnement du transport en commun à Baie-Comeau.

« Ce qu’il faut savoir, c’est que, l’an prochain, on sera en renégociation de contrat. […] Tout ce qu’on sait, c’est qu’on veut un bon transport en commun, on veut le garder et l’améliorer en respectant les capacités de payer des citoyens », dit-il.

« Il faut comprendre que la consultation et tout ce qu’on a fait pour B-comobilité, ça n’a pas été fait pour rien », précise M. Desbiens.

Un plan pour les vélos

Le maire de Baie-Comeau profite de l’occasion pour préciser que la Ville est en analyse pour créer un réseau cyclable. « Il faut se doter d’un plan directeur de réseau cyclable ».

« Il y a des pistes qui font du sens présentement, mais il y en a d’autres qui ne font aucun sens. Donc, j’ai demandé qu’on travaille sur un plan, pour qu’on puisse prendre des décisions », indique-t-il.