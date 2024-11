Emplois d’Été : il est temps de faire sa demande

Les employeurs de la Côte-Nord qui souhaitent obtenir une subvention pour embaucher un employé âgé entre 15 et 30 ans l’été prochain ont un mois pour faire leur demande.

La députée de Manicouagan, Marilène Gill, annonce aujourd’hui l’ouverture de l’appel de demandes pour le programme Emplois d’Été, du 19 novembre au 19 décembre.

Les entreprises de 50 employés ou moins, le secteur public et les organismes à but non lucratif sont admissibles au programme.

« Pour l’été 2024, ce sont 241 emplois qui ont été créés pour un total de 954 957 $ répartis dans 100 projets nord-côtiers. J’invite tous les employeurs de la Côte-Nord admissibles à déposer une demande d’ici au 19 décembre », affirme Marilène Gill.

« L’employabilité de nos jeunes, le fait qu’ils travaillent tout l’été chez eux et la création d’emplois qui leur sont destinés stimule la vitalité économique et forme la relève. C’est une excellente nouvelle pour la Côte-Nord », ajoute-t-elle.

Pour toutes les informations concernant le programme :

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2024/11/emplois-dete-canada-2025-document-dinformation.html