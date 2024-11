La place publique a maintenant un nom

La place publique, située au coin des rues De Puyjalon et Jalbert, portera dorénavant le nom de Place Hauterive.

« Place Hauterive était le choix le plus populaire », précise le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens. « C’est ce que les gens voulaient, alors le conseil était d’accord pour nommer la place publique ainsi.

La Place Hauterive sera inaugurée officiellement aux alentours du début juin 2025.

« Vous savez, on est loin d’avoir fini avec le travail autour de la place publique. On va faire un post mortem des activités. On va aussi arranger la clôture, qui sera un peu plus haute ou à l’extérieur », mentionne le maire.

Rappelons qu’au mois de juin, lors de l’inauguration de la place publique, M. Desbiens avait annoncé que la Ville procéderait à un concours auprès de la population pour nommer cette nouvelle infrastructure municipale.

« C’était le souhait du conseil municipal que l’idée vienne des citoyennes et citoyens. Une soixantaine de

personnes ont participé à notre concours et nous avons également impliqué le Comité de toponymie dans le processus », explique-t-il.

« Hauterive fait partie de notre histoire et a marqué la mémoire d’une bonne partie de la population. Cette appellation sera un beau clin d’œil, respectueux de notre héritage, qui coïncidera justement avec la fondation de l’ancienne ville, il y a 75 ans », ajoute M. Desbiens.

Puisque le nom Place Hauterive a été nommé par plusieurs participants, un tirage a été réalisé pour remporter un prix d’une valeur de 100 $ pour la participation au concours. C’est Daniel Le Saunier qui a remporté.