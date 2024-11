TALK et Marie-Mai en tête d’affiche du festival Eau Grand Air

Pour sa 10e édition, le Festival Eau Grand Air ne fait pas les choses à moitié. Avec Marie-Mai et TALK en tête d’affiche, l’événement prouve son intention de ravir les festivaliers encore cette année.

Du 3 au 5 juillet 2025, c’est une programmation mémorable qui attend la Manicouagan pour célébrer les 10 ans du Festival Eau Grand Air. Dans son élan de croissance, l’organisation promet un événement d’envergure.

D’abord, l’artiste international TALK performera sur la scène Loto-Québec. Il est l’un des artistes canadiens ayant connu l’ascension la plus importante dans les dernières années, divulgue Eau Grand Air, dans un communiqué, le 19 novembre.

Après s’être lancé dans une course folle avec son premier album Lordofthe Flies & Birds & Bees, son premier simple Run Away to Mars a généré des certifications multiplatines à travers le monde et lui a valu sa première victoire aux Prix JUNO pour Artiste de l’année. TALK a partagé la scène avec des superstars telles qu’Imagine Dragons, Luke Combs et Shania Twain.

« TALK a certainement été l’artiste le plus demandé par les festivaliers. On est vraiment content de pouvoir le recevoir pour une première fois sur la Côte-Nord surtout considérant qu’il est extrêmement en demande partout », affirme Joëlle Bernier, présidente du conseil d’administration du festival.

Marie-Mai

Au lieu de se contenter d’une seule annonce, l’organisation du festival a dévoilé une deuxième surprise. En effet, Marie-Mai sera de la programmation du10e anniversaire. L’artiste québécoise vient tout juste de lancer son septième album, Sept, après déjà 20 ans de carrière.

« Marie-Mai vient rejoindre plusieurs générations et c’est exactement la raison pour laquelle elle est un super atout à la programmation cette année. On veut plaire à un public de tout âge et je suis convaincue que petits et grands apprécieront son spectacle cet été », témoigne la présidente.

L’artiste québécoise Marie-Mai saura rallier les générations, selon Eau Grand Air. Photo Embargo

Mise en vente des billets

En ce qui concerne la mise en vente des billets, le festival renouvelle la formule de l’an dernier en mettant en vente une certaine quantité de billets avant Noël. Dès maintenant, des passeports week-end réguliers et avant-scène sont disponibles à la vente.

Cette année, les billets avant-scène incluent aussi le passeport régulier. Avec un seul passeport, les festivaliers de cette zone profitent donc de l’accès complet à cette zone exclusive pour toute la durée du festival.

Les mêmes avantages que l’an dernier sont prévus, soit un bar exclusif, quatre consommations offertes par soir ainsi qu’une station sanitaire à même la zone. Des améliorations seront également apportées à l’aménagement de sorte à inaugurer une entrée exclusive à cette zone en plus d’un espace de stationnement réservé.

Un nombre limité de 1 000 passeports week-end est actuellement en vente sur le site Internet du festival. Ces passeports sont offerts à un tarif préférentiel de 90 $ pour les adultes et de 60 $ pour les jeunes de 6 à 12 ans. Pour un accès exclusif à la zone avant-scène, le forfait avant-scène est proposé au tarif de 300 $, incluant un passeport régulier.

La programmation complète sera annoncée plus tard cet hiver de même que tous les détails en lien avec la première édition de l’Hivernale Eau Grand Air. Des billets journaliers seront alors disponibles à ce moment.

Le Festival remercie les concessionnaires Amis Junior pour leur soutien renouvelé cette année comme présentateur de l’événement et également le gouvernement du Québec pour son appui depuis plusieurs années.