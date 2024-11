Défaite du Drakkar à Drummondville

Affrontant les excellents Voltigeurs de Drummondville pour une deuxième rencontre consécutive, le Drakkar n’est pas parvenu à répéter l’exploit de samedi dernier. Sur la patinoire du Centre Marcel-Dionne, Baie-Comeau a baissé pavillon 5-2.

Opposant deux des bonnes formations du circuit Cecchini, le duel donnait un spectacle intéressant aux amateurs jusqu’en début de troisième période, au moment les Voltigeurs ont tranché le débat de façon définitive.

Le vétéran Luke Woodworth avait brisé la glace en fin de première période; un but marqué en avantage numérique. Il fallu attendre à l’engagement médian pour une réplique baie-comoise, signée Justin Poirier. Le meilleur buteur de la LHJMQ en ce moment inscrivait non-seulement son 21e de la saison, mais également son 100e but en carrière en saison régulière dans le circuit.

Drummondville repris cependant les devants avec environ 5 minutes à faire à la deuxième, à nouveau alors que les Voltigeurs jouaient avec un homme en plus. Quelques instants plus tard, Jules Boilard nivelait les chances, complétant une belle passe de son frère Raoul en provenance de l’arrière du filet. Après un long conciliabule, les officiels refusent le but, jugeant que le marqueur avait fait obstruction au gardien de but, s’accrochant une jambe dans le bâton de ce dernier quelques instants auparavant. L’entraîneur-chef du Drakkar Jean-François Grégoire reçu à ce moment un avertissement formel de l’arbitre, manifestement vigoureusement son mécontentement, comme pourrait certainement en témoigner la porte du banc des joueurs visiteurs. Au bout du compte, nul doute que l’on peut parler de ces quelques instants comme un point tournant dans la rencontre.

Toujours en retard par un but, le Drakkar connait un bon début de troisième période, contrôlant l’action au cours des premières minutes. Sur leur première vraie opportunité, les Voltigeurs sont toutefois bien opportunistes, alors qu’Ethan Gauthier fait scintiller la lumière rouge. Ces derniers assomment les nord-côtiers moins d’une minute plus tard, grâce au troisième de la saison de William Dumont. Le Drakkar donne signe de vie en fin de troisième; le défenseur Alexis Bernier marque également son troisième sur une belle manoeuvre individuelle, avant de voir Teo Besnier marquer dans une cage abandonnée.

Le Drakkar disputera son prochain match, toujours sur la route, à Chicoutimi vendredi soir.