Les cols bleus de Baie-Comeau signent une entente pour six ans

Baie-Comeau renouvelle la convention collective avec ses employés cols bleus. La signature officielle de cet accord s’est tenue le 18 novembre.

Cette convention, conclue avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2915, a une durée de 6 ans, couvrant la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2029.

« De part et d’autre, on a notre comité de négociation et le comité syndical. Les négociations se sont très bien passées, ça a avancé à un bon rythme et on est surtout heureux de la finalité de l’entente. Six ans, c’est très bon pour un conseil municipal, car on sait avec quels chiffres on va travailler », soutient le maire Michel Desbiens.

L’entente prévoit une intégration à la grille salariale dans la première année. Ensuite, une augmentation salariale annuelle de 2.5 % est prévue pour les 4 années suivantes et 3 % pour la sixième année. Cela touche maintenant 71 employés permanents.

Pour le maire, un travail colossal a été fait dans ce renouvellement portant entre autres, sur l’intégration de nouveaux postes, la révision des descriptions de tâches, l’évaluation des fonctions et la classification des emplois.

C’est un moment historique pour la section locale puisque l’ensemble des employés de la Société des parcs de Baie-Comeau et des étudiants effectuant du travail manuel font maintenant partie de son accréditation syndicale.

« Les négociations se sont déroulées sur plusieurs mois, ce qui a permis des échanges francs et respectueux entre les parties. Ceci nous amène aujourd’hui à signer ce contrat de travail dont nous sommes très satisfaits », explique Éric St-Gelais, président du SCFP 2915.

« En plus d’améliorer les conditions de travail, cette convention collective vient sécuriser plusieurs postes, ce qui est un des moyens pour retenir la main-d’œuvre à la Ville de Baie-Comeau », conclut le président syndical.