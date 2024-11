Rapport de l’ISQ: 1 bébé sur 10 n’a pas de médecin de famille au Québec

Kendal Pond, trois mois, et sa mère Sarah se joignent à d'autres mères et leurs bébés participent au défi de l'allaitement à North Vancouver, en Colombie-Britannique. Samedi 11 octobre 2008. Les mères se sont rassemblées dans le cadre d'un événement mondial pour soutenir les bienfaits de l'allaitement maternel et tenter d'établir un record mondial du plus grand nombre de mères qui allaitent en même temps et au même endroit. Le défi comprenait également des participants vivant aux États-Unis, en Malaisie, aux Philippines, aux Bermudes et dans toute l'Europe. LA PRESSE CANADIENNE/Jonathan Hayward