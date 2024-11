345 000 $ pour renforcer le soutien à la Maison Anita-Lebel

Le gouvernement du Québec a annoncé une subvention de 345 000 $ pour soutenir les activités de la Maison Anita-Lebel. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un appel de projets visant à bonifier les services destinés aux victimes et aux auteurs de violence.

Depuis 2019, plus de 1,1 milliard de dollars ont été investis dans des mesures pour contrer ces formes de violence. Le financement accordé à la Maison Anita-Lebel s’ajoute à une série d’initiatives gouvernementales pour renforcer les ressources en prévention, intervention, formation et soutien aux victimes et leurs proches.

« Pour mettre un terme à la violence sexuelle et à la violence conjugale, nous devons agir tant auprès des victimes qu’auprès des auteurs de violence », informe Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine.

« Les projets sélectionnés par le gouvernement sont des initiatives structurantes d’organismes experts principalement axées sur la prévention, l’intervention et la formation. Ces projets porteurs constituent un élément important de notre lutte contre la violence sexuelle et la violence conjugale. »

Une ressource au cœur de la communauté

La Maison Anita-Lebel, spécialisée dans l’hébergement de 2ᵉ étape pour les femmes et les enfants victimes de violence conjugale, offre une gamme de services essentiels comme le post-hébergement pour accompagner les victimes dans leur réintégration sociale. Mais aussi la prévention et la sensibilisation auprès de la population ainsi que le soutien aux proches des victimes et de la défense de leurs droits.

Pour Yves Montigny, député de René-Lévesque, ce soutien est une avancée majeure : « Le soutien aux femmes et aux enfants victime de violence conjugale est extrêmement important pour moi. Je suis très fier d’annoncer aujourd’hui cette bonification pour la Maison Anita-Lebel. »

« La lutte contre la violence sexuelle et conjugale fait partie de mes priorités depuis toujours. Soutenir la Maison Anita-Lebel, qui a sans contredit une grande expertise en matière d’accompagnement, permettra d’offrir davantage un accompagnement qui répond aux besoins des victimes », conclut-il.