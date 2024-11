Énoncé économique d’Eric Girard: 1000 $ de moins pour 200 000 travailleurs âgés

Les travailleurs âgés de 60 à 64 ans n’auront plus droit au crédit d’impôt pour la prolongation de carrière, une aide fiscale qui pouvait atteindre 1540 $ par année.

Le ministre des Finances, Eric Girard, a présenté une mise à jour économique, jeudi, dans laquelle il poursuit le ménage des dépenses fiscales afin d’éviter de creuser davantage son déficit record de 11 milliards $.

Le crédit d’impôt pour prolongation de carrière a été instauré en 2012, puis bonifié par le gouvernement Legault en 2019, pour inciter les Québécois plus âgés à rester sur le marché du travail.

Or, «depuis la mise en place du crédit d’impôt, le Québec a effectué un rattrapage dans la participation au marché du travail de ces personnes», peut-on lire dans l’énoncé de M. Girard.

«Pour les personnes âgées de 60 à 64 ans, l’écart historique qui existait avec l’Ontario a pratiquement disparu», ajoute-t-on. L’âge moyen de départ à la retraite, qui était de 61,3 ans en 2011, est passé à 64,7 ans en 2023.

Le gouvernement rehausse donc à 65 ans l’âge d’admissibilité au crédit d’impôt, dès l’année d’imposition 2025. Les 60 à 64 ans n’y seront plus admissibles, ce qui représente une perte moyenne d’environ 1000 $ pour près de 200 000 contribuables.

Chez les 65 ans et plus, le crédit d’impôt commencera à diminuer si le revenu net (revenu de travail, revenu de retraite) excède 56 500 $. Les mieux nantis, dont le revenu net dépasse 81 500 $, n’auront plus droit au crédit d’impôt.

En conférence de presse, le ministre Girard a déclaré que ce changement lui permettra d’économiser cette année environ 200 millions $. «Les gens s’attendent à ce que l’on révise les mesures et élimine celles qui ne sont plus justifiées», s’est-il défendu.

Pour éviter de creuser davantage son trou financier de 11 milliards $, le ministre a en outre puisé 750 millions $ dans sa «provision pour éventualités» qui vise à faire face aux imprévus. Il reste désormais 750 millions $ dans cette réserve.

M. Girard mise aussi sur l’harmonisation de la fiscalité des gains en capital avec Ottawa, qui lui permettra de remettre 971,5 millions $ dans les coffres de l’État cette année. Sans ces deux mesures, le déficit du Québec aurait atteint 12,7 milliards $

Il faut dire que les dépenses sont à la hausse. L’énoncé de M. Girard mentionne le recours à la main-d’œuvre indépendante dans le réseau de la santé et des services sociaux, et les dommages liés à la tempête post-tropicale Debby.

La croissance des dépenses des ministères est passée de 3,2 % à 6,5 % pour l’année budgétaire en cours. Elle redescendra à 2,1 % en 2025-2026, puis à 1,6 % en 2026-2027, selon le document présenté.

Jeudi, M. Girard a aussi annoncé 880 millions $ sur quatre ans pour les sociétés de transport collectif, et 252 millions $ sur cinq ans pour le secteur forestier, mis à mal par les feux de forêt et l’imposition de droits compensateurs et antidumping.

Il maintient son objectif de retourner à l’équilibre budgétaire d’ici 2029-2030, et déposera, le printemps prochain, le plan pour y arriver.