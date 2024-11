La Côte-Nord au Congrès Québec Mines+Énergie

Le Congrès Québec Mines+Énergie se déroule au Centre des congrès de Québec du 18 au 21 novembre. La Côte-Nord y est bien représentée.

Entre autres signes de la présence nord-côtière, la Zone industrialo-portuaire de Baie-Comeau et la Société d’expansion de Baie-Comeau partagent un kiosque dans la zone des exposants.

Les commissaires industriels de Port-Cartier, Baie-Comeau et Sept-Iles, Normand Gauthier, Guy Simard et Paul Lavoie, sont également présents.

Le congrès est un “incontournable” pour le directeur du développement industriel d’ID Manicouagan Guy Simard qui y assiste depuis une quinzaine d’années.

“Les mines, c’est la Côte-Nord, l’Abitibi et le Nord du Québec. Ce show-là est pour nous. C’est vraiment dans notre créneau, on a des projets miniers, des projets d’exploration alors c’est normal que Baie-Comeau soit ici. On vient s’assurer de bien vendre notre territoire”, explique-t-il.

Les kiosques de la zone des exposants. Photo Emelie BERNIER

Le réseautage occupe le gros de son emploi du temps durant le congrès. “On en profite pour venir rencontrer les compagnies qui explorent et rencontrer également les partenaires du gouvernement du Québec, surtout à propos des minéraux critiques et stratégiques”, dit-il.

Ceux-ci, les MCS dans le jargon, semblent être le nouvel eldorado du secteur minier.

“En ce qui concerne les MCS, on est intéressé pour Northern graphite qui a des projets d’anodes pour les batteries”, cite-t-il.

Une section est consacrée à différents projets de recherche. Photo Emelie BERNIER

La présence au congrès des intervenants nord-côtiers n’a pas pour but, selon Guy Simard, d’attirer de nouvelles entreprises.

“Je pense que personne d’entre nous vient ici et se dit, “on va aller a Québec Mines et attirer de nouvelles entreprises”. Celles qui font de l’exploration minière sont déjà au courant du potentiel minier chez nous parce que le MRNF le vend bien.”

Julie Simone Hébert de la Société du Plan Nord lors d’une conférence sur l’acceptabilité sociale des projets miniers. Photo Emelie BERNIER

Mais des liens d’affaires importants peuvent néanmoins être créés. “Je pense que les entreprises, les fournisseurs de service aux minières peuvent trouver intéressant qu’on soit ici, d’apprendre quelles compagnies sont implantées à Baie-Comeau, avec qui ils peuvent faire affaire. C’est une question de contact. On aide le développement d’affaires des compagnies de Baie-Comeau, tout comme mes collègues de Port-Cartier et Sept-Iles le font pour leur secteur”, conclut Guy Simard.