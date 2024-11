Le Centre des arts dévoile sa programmation Hiver-Printemps 2025

Le Centre des arts de Baie-Comeau a levé le voile sur une programmation riche et diversifiée pour la saison Hiver-Printemps 2025. Avec 23 spectacles couvrant humour, chanson, théâtre, danse, cirque et musique, l’équipe promet des moments empreints d’émotion et de découvertes pour tous les goûts.

Humour : des soirées rires garanties

Le rire sera au rendez-vous grâce à des figures bien connues. Marthe Laverdière ouvrira le bal le 22 mars, suivie de Guy Nantel le 5 avril. Mike Ward et Rosalie Vaillancourt viendront clore cette série humoristique les 28 mai et 11 juin respectivement.

Chanson : une saison musicale envoûtante

Le volet chanson débute avec Tamara Weber et Soucy en plateau double le 31 janvier. Matt Lang s’emparera de la scène le 2 mars puis, Alexandre Poulin le 12 mars, Christian Marc Gendron le 21 mars et Tina Leon le 26 mars.

Le 28 mars, Benny Jones clôturera le mois puis Guylaine Tanguay viendra le 29 mai. Undercover prendra la scène le 7 juin suivi de Sol en chansons le 9 juin. Pour une clôture musicale exceptionnelle, Luce Dufault, Lulu Hugues et Kim Richardson uniront leurs voix dans Elles le 13 juin.

Théâtre et danse : des œuvres marquantes

La pièce Merci d’être venus le 8 février explorera avec audace le thème du suicide, tandis que Incendies de Wajdi Mouawad le 18 mars offrira une plongée dramatique dans une quête identitaire.

En danse, le Centre des arts présentera deux œuvres internationales : El Botinière le 13 avril et Hocus Pocus le 1er mai, combinant poésie et illusion.

Pour toute la famille : des moments magiques

La Série Famille Hydro-Québec proposera Atchoum – Autour de moi le 22 février et Arthur L’aventurier – Les trésors du Maroc le 30 mars, pour des expériences interactives qui émerveilleront petits et grands.

Musique et cirque : créativité et émotions

Les amateurs de musique classique seront ravis par le duo Valérie Milot et Stéphane Tétreault dans Transfiguration le 10 février, tandis que le sextuor Wooden Shapes repoussera les limites avec Du classique au rock le 25 mai.

Enfin, le spectacle Barka du Gypsy Kumbia Orchestra le 25 avril mêlera cirque, danse et musique dans une célébration enjouée.

Représentations scolaires : un volet éducatif

Treize représentations scolaires complètent la programmation, offrant aux élèves des expériences culturelles enrichissantes. Des pièces comme Le Petit Capuchon rouge et Pomelo s’adressent aux tout-petits, tandis que On/Off et Jules et Joséphine captiveront les adolescents.