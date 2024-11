Le maire de Ragueneau encore visé par des plaintes en déontologie 

Le maire de Ragueneau. Raymond Lavoie est cité en déontologie devant la Commission municipale du Québec (CMQ).

Une « citation en déontologie municipale » qui vise le maire a été déposée par la division juridictionnelle de la CMQ le 18 novembre.

« Les renseignements en notre possession sont susceptibles de démontrer qu’il a commis plusieurs manquements », est-il inscrit dans le document.

M. Lavoie aurait, selon la citation, manqué de respect et aurait fait une atteinte à l’honneur et à la dignité de ses fonctions. On lui reproche aussi de l’ingérence et des conflits d’intérêts.

Selon ce que le maire mentionne, le dossier comprendrait 51 plaintes contre lui.

Se défendre

« Je vais me prendre un avocat pour me défendre cette fois-ci. Je ne ferai pas comme la dernière fois », annonce-t-il, faisant référence à la suspension de 65 jours qu’il a écopée l’an dernier pour des motifs en déontologie.

Ce dernier déplore surtout les coûts reliés à ces démarches : « Si vous saviez combien ça a coûté en frais d’avocats ! »

Raymond Lavoie a toujours l’intention de se représenter comme maire de Ragueneau aux prochaines élections municipales en 2025.

Les plaintes

Le document de la CMQ détaille que le maire aurait, à plusieurs reprises, fait des plaintes et porté de fausses accusations de vol de bois contre un employé municipal.

Sa tentative de congédiement du directeur général est aussi citée, tout comme le fait qu’il se serait rendu chez des employés pour des inspections.

De plus, entre mars et mai 2024, il aurait omis de divulguer son intérêt personnel et en participant aux délibérations sur six résolutions lors des conseils municipaux.

Rappelons qu’au printemps, les élus municipaux de Ragueneau avaient intenté une « action en déclaration d’inhabilité » contre le maire.