Une nouvelle présidente à la Jeune Chambre de commerce de Manicouagan

C’est Anabel Mercier qui est désormais nommée à la présidence de la Jeune Chambre de commerce de Manicouagan (JCCM).

Mme Mercier succède ainsi à David Normand au sein du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan (CCIM), où elle assurera la représentation de la JCCM.

David Normand, quant à lui, continuera de jouer un rôle clé au sein de la Chambre de commerce en maintenant ses fonctions de deuxième vice-président. « La Chambre se réjouit de cette transition et remercie chaleureusement M. Normand pour son leadership au sein de la JCCM au cours des dernières années », divulgue le directeur de la CCIM, Jeff Dufour-Tremblay.

Anabel Mercier, avec son dynamisme et son engagement envers la communauté des jeunes professionnels, apportera un souffle nouveau à la Jeune Chambre et poursuivra le travail entamé par son prédécesseur. La CCIM est confiante que cette relève permettra de maintenir et de renforcer les liens entre les jeunes professionnels de la région et les différents acteurs économiques.

Anabel Mercier est consultante en gestion des ressources humaines, productivité et gestion du temps. Membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés et fondatrice de Gestion AMR, elle aide les entrepreneurs à optimiser leur productivité et leur gestion des ressources humaines.

« Native de la Gaspésie, elle est établie sur la Côte-Nord depuis près de quatre ans, où elle développe un réseau solide et soutient les entrepreneurs, notamment par l’entremise de son implication à la JCCM », dévoile la CCIM par voie de communiqué.

Passionnée par l’entrepreneuriat, elle se consacre à améliorer la performance des entrepreneurs et à maximiser leur efficacité. Elle s’engage activement à soutenir les entrepreneurs et à promouvoir les meilleures pratiques de gestion dans la région.